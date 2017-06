Saarbrücken (ots) - Nach der Vorlage des SPD-Steuerkonzeptes hat FDP-Chef Christian Lindner die Union aufgefordert, endlich ebenfalls programmatisch konkreter zu werden. Lindner sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwoch): "Die SPD setzt die CDU unter Zugzwang. Vor lauter Siegesgewissheit sagt die Union bislang nicht, was sie bei Rente und Steuern konkret will."



Mit Blick auf die Steuerpläne der Sozialdemokraten betonte Lindner, "bei der Abschaffung des Solidaritätszuschlags ist die SPD ambitionierter und näher an der FDP als die CDU". Aus seiner Sicht plane die SPD aber zugleich die Belastung der Leistungsträger und des Mittelstands, was er für falsch halte.



