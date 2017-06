Bonn (ots) - Er war Deutscher, Europäer und vor allem Pfälzer: In einer Gedenkstunde erinnert der rheinland-pfälzische Landtag an den am Freitag gestorbenen Altkanzler Helmut Kohl. Die Reden von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Landtagspräsident Hendrik Hering überträgt phoenix live.



