In der Photovoltaik-Ausschreibungsrunde vom Juni konnte sich der bayerische Projektierer insgesamt fünf Zuschläge sichern. Mit einem Gebot für eine sehr große Photovoltaik-Dachanlage schrammte Maxsolar jedoch knapp an einem Zuschlag vorbei, will es aber im Oktober nochmals versuchen.Fünf Zuschläge für Photovoltaik-Freiflächenanlagen konnte sich die bayerische Maxsolar GmbH in der Ausschreibungsrunde vom Juni sichern. Vier der fünf Projekte würden als Bürgersolarparks realsiert, teilte das Photovoltaik-Unternehmen aus Traunstein am Dienstag mit. Das Volumen der mit den Zuschlägen verbundenen Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...