Bonn (ots) - In Brüssel haben gerade die Brexit-Verhandlungen begonnen, die Parlamentswahlen endeten für Theresa May in einem Debakel. Nach dem Hochhausbrand mit mehreren Dutzend Toten ist die Premierministerin zusätzlich unter Druck geraten. Jetzt will sie mit einer Minderheitenregierung bestehend aus Konservativen und der nordirischen Kleinpartei Democratic Unionist Party weiterregieren.



Mit Spannung wird daher das diesjährige Ritual der "Queen's Speech" erwartet. phoenix ist live dabei, wenn Königin Elizabeth II. die Regierungserklärung und Gesetzgebung verliest. Bei Moderatorin Ina Baltes im Studio ist der britische Journalist Grahame Lucas. Er ordnet das Geschehen ein und liefert Hintergründe.



