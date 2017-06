Berlin (ots) - Am 27. und 28. Juni treffen sich im zweiten Jahr in Berlin Expertinnen und Experten, die sich dem Thema Armut widmen - weil sie persönliche Erfahrungen gemacht haben und/oder sich sozialpolitisch, wissenschaftlich, wirtschaftlich oder journalistisch engagieren. Die Konferenz will zeigen, dass eine Gesellschaft ohne Armut machbar ist und was sich ändern muss, um dieses Ziel zu erreichen- von Hartz IV, über die Steuerpolitik bis hin zur Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. In einem Pressegespräch möchten Sie



- Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands - Annelie Buntenbach, Mitglied des Geschäftsführenden DGB-Bundesvorstandes - Barbara Eschen, Sprecherin der Nationalen Armutskonferenz



darüber informieren, welche Impulse von der Konferenz ausgehen sollen:



Dienstag, 27. Juni, 12.45 Uhr, Saal Lounge im Foyer Langenbeck-Virchow-Haus Luisenstraße 58/59, 10117 Berlin



Wir würden uns freuen, Sie zum Pressegespräch und zum Armutskongress begrüßen zu können. Ihre Anmeldung per email hilft uns bei der Planung: armutskongress@paritaet.org



Pressekontakt: Janina Trebing, armutskongress@paritaet.org, 030/24636-346