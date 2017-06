Die Beratungsfirma Skytrax hat den deutschen Branchenprimus in Le Bourget zur besten Airline Europas gekürt. Für Airline-Chef Carsten Spohr ist das ein wichtiges Signal - nach außen wie nach innen.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat zurzeit einen guten Lauf. Die Nachfrage nach Tickets steigt kräftiger als erwartet - auch wegen der Schwäche der Rivalen vom Persischen Golf und in der Türkei. Die Chancen, Air Berlin zu übernehmen und damit die Billigtochter Eurowings zu stärken, stehen nicht schlecht. Und nun auch noch das: Die britische Beratungsfirma Skytrax hat Lufthansa am Dienstag am Rande der Luftfahrtmesse in Le Bourget als beste Airline Europas ausgezeichnet. "Das zeigt, dass sich unsere Premiumstrategie auszahlt", sagte Spohr dem Handelsblatt am Rande der Preisverleihung.

Die Auszeichnung ist in mehrfacher Hinsicht für Lufthansa wichtig. Zum einen kämpft die Airline seit längerem darum, von Skytrax den begehrten fünften Stern zu bekommen. Den tragen bisher weltweit nur neun Fluggesellschaften, darunter Etihad Airways, Qatar Airways ...

