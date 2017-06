ROUNDUP: ProSiebenSat.1 verkauft Reiseportal für halbe Milliarde Euro

MÜNCHEN - ProSiebenSat.1 macht Ernst mit der Trennung von seinem Online-Reisegeschäft. Der Medienkonzern verkauft den vor allem in Skandinavien starken Flugticket-Portalbetreiber Etraveli für rund eine halbe Milliarde Euro an den Finanzinvestor CVC Capital Partners. Das Geld soll in den Ausbau anderer Beteiligungen und den Kauf neuer Online-Geschäfte investiert werden, teilte ProSiebenSat.1 am Dienstag in Unterföhring bei München mit. Was mit dem verbleibenden Reisegeschäft geschieht - insbesondere den Portalen weg.de und Tropo -, lotet ProSiebenSat.1 weiterhin aus.

Conti wird Entwicklungspartner der BMW-Intel-Kooperation für Autonomes Fahren

HANNOVER - Der Autozulieferer Continental wird wie Konkurrent Delphi Entwicklungspartner des Technologie-Bündnisses von BMW für selbstfahrende Autos. "Die Kooperation mit den beteiligten zentralen Partnern bietet die einmalige Chance, vorweg zu fahren und die Zukunftstechnologien schneller auf die Straße zu bringen", sagte Conti-Vorstandsmitglied Frank Jourdan am Dienstag. Die Hannoveraner sollen die Kooperation zwischen dem Autobauer BMW, dem Chiphersteller Intel sowie dem Kameraspezialisten Mobileye als sogenannter Systemintegrator unterstützen. Damit steuere Conti sein Know-How entlang der gesamten Wirkkette des Autonomen Fahrens bei, hieß es vom Unternehmen.

Telekomkonzern Orange verkauft Anteile an britischer BT Group

PARIS/LONDON - Der französische Telekomkonzern Orange fährt seine Beteiligung am britischen Branchenriesen BT Group deutlich zurück. In einem ersten Schritt platzierten die Franzosen 133 Millionen Aktien zu 288 Pence das Stück, wie Orange am Dienstag in Paris mitteilte. Dadurch sinkt der direkte Anteil von 4 auf 2,7 Prozent, Orange erlöste damit 383 Millionen Pfund (437 Mio Euro). Zudem verkaufte der Konzern Anleihen, die in BT-Aktien gewandelt werden können, für weitere 517 Millionen Pfund.

LE BOURGET: 76 Bestellungen für Concorde-Nachfolger 'Boom'

LE BOURGET - Über 13 Jahre nach dem Aus für die Concorde rückt eine mögliche Rückkehr des Überschallflugs im Passagierverkehr näher. Das junge US-Unternehmen Boom habe für seinen bis zu 55-sitzigen Überschalljet inzwischen 76 Bestellungen von fünf Fluggesellschaften eingesammelt, sagte Boom-Gründer und Vorstandschef Blake Scholl am Dienstag auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris. Mit "Mach 2,2", also mehr als doppelter Schallgeschwindigkeit, soll der Boom-Jet noch schneller unterwegs sein als die legendäre Concorde.

Sky startet eigenen Film-Store und versendet DVDs

MÜNCHEN - Sky-Kunden in Deutschland und Österreich können Filme nun auch kaufen, nicht nur leihen. Das Unternehmen startet am heutigen Dienstag seinen neuen Sky Store mit zunächst gut 260 Filmen. Bis zum Ende des Jahres sollen es bereits mehr als 1000 sein, teilte Sky Deutschland mit. Dafür seien bereits entsprechende Vereinbarungen mit Filmproduzenten wie Disney , Paramount, Fox, Sony , Universal und Constantin getroffen worden. Weitere sollen folgen.

ROUNDUP/Oetker-Gruppe: Schifffahrt bringt Umsatz-Rückgang - und Geld

BIELEFELD - Die vor dem Verkauf stehende Schifffahrtsparte hat der Oetker-Gruppe 2016 ein Umsatz-Minus eingebracht. Die Gesamterlöse sanken im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro. Den größten Anteil am Rückgang hatte mit Minus 7,2 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro die Konzern-Tochter Hamburg-Süd, wie Albert Christmann am Dienstag in Bielefeld mitteilte. Der Manager hatte Anfang des Jahres Richard Oetker in an der Konzernspitze abgelöst. Der Umsatz bei Lebensmitteln legte mit einem Plus von 2,7 Prozent ebenso zu wie das Geschäft mit Bier (+1,2 Prozent). Zum Gewinn macht das Familienunternehmen keine Angaben.

Kommission: Automatisiertes Fahren nur bei weniger Unfällen

BERLIN - Autos sollten sich nur selbst steuern dürfen, wenn das die Sicherheit auf den Straßen erhöht. Darauf legt eine Expertengruppen Wert, die für die Bundesregierung am Dienstag Leitlinien für automatisiertes und vernetztes Fahren vorgelegt hat. Die Technik solle Unfälle so gut wie unmöglich machen, heißt es darin. Wenn die Risikobilanz insgesamt positiv sei, stünden "technisch unvermeidbare Restrisiken" dem nicht entgegen.

Spotify verkauft testweise Platz für Songs in Playlisten

STOCKHOLM - Spotify testet die Möglichkeit für Musikfirmen, sich mit ihren Songs in Playlisten des Streaming-Dienstes einzukaufen. Der Versuch laufe nur in sehr kleinen Gruppen von Nutzern der Gratis-Version in den USA und Lateinamerika, erklärte Spotify am Dienstag. Es sei offen, ob die Funktion regulär eingeführt werde. Nutzer bekommen beim Test die Möglichkeit, sie abzuschalten.

ROUNDUP/Diesel-Krise: Autobranche streitet sich mit Deutscher Umwelthilfe

BONN/BERLIN - In der Debatte um die Zukunft des Diesels gerät die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zunehmend in die Kritik. Der Präsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), Jürgen Karpinski, bezeichnete die Umweltorganisation am Dienstag als "grün angestrichenen Abmahnverein". Die Umwelthilfe sei "von den Bedürfnissen arbeitender Menschen genauso weit weg wie von der Arbeit für den Umweltschutz". Wer den Klimaschutz ernst nehme, dürfe den Diesel nicht verdammen. Erst vor kurzem hatte Verkehrs-Staatssekretär Norbert Barthle der DUH vorgeworfen, mitverantwortlich für eine "Diffamierungskampagne" gegen den Dieselmotor zu sein.

Weitere Meldungen -Slowakische Volkswagen-Mitarbeiter beginnen Streik -Rio Tinto zieht Yancoal-Gebot für australische Kohlenminen vor -Bayer will Monsanto-Übernahme noch in diesem Jahr abschließen -Rewe öffnet Online-Shop für andere Händler -Maschinenbauer erwarten deutliches Umsatzplus mit Robotern -Deutscher Öl-Konzern DEA will im Golf von Mexiko fördern -Novartis legt positive Daten zu Augenmittel RTH258 vor -LE BOURGET: Boeing sieht immer weniger Zukunft für Riesenjets -LE BOURGET: Arianespace bekommt ersten Start-Vertrag für neue Trägerrakete -Ermittler: Tesla-Unglücksfahrer ignorierte Warnhinweise -Barclays und vier ehemalige Manager wegen Kapitalerhöhung angeklagt -Immobilienwirtschaft: Mietpreisbremse nutzt Gutverdienern -dpa-Gruppe steigert Umsatz und verbessert das Angebot -Daimler legt Grundstein für erstes Mercedes-Werk in Russland -Schalke muss neuen Ausrüster suchen - Vertrag mit adidas läuft aus -Deutscher Öl-Konzern DEA will im Golf von Mexiko fördern -Investor Droege übernimmt Weltbild nach drei Jahren komplett

