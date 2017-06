MÜNCHEN (dpa-AFX) - Beim Münchner Heizungsvernetzer Tado macht Mitgründer Christian Deilmann Platz an der Spitze für einen Manager mit viel Erfahrung in der Elektronikindustrie. Neuer Chef wird Toon Bouten, der zuvor unter anderem bei Philips und dem PC-Anbieter Compaq das Verbrauchergeschäft das Europa-Geschäft führte und später Chef der Medienfirma Tomorrow Focus AG war. Deilmann erklärte am Dienstag, er wolle als Produktchef die Entwicklung von Service-Geschäftsmodellen vorantreiben.

Tado rüstet bisher bestehende Heizungen und Klimaanlagen mit Zusatzgeräten nach, die sie ins Netz bringen, vor allem um Energie zu sparen. Das Unternehmen hofft aber, seine Kompetenz bei der Klima-Steuerung mit der Zeit auch den Herstellern für Neugeräte schmackhaft zu machen. Zugleich versuchen große Heizungs-Anbieter, eigene Lösungen auf den Markt zu bringen. Tado setzt Hoffnungen auch in eine Plattform für Installateure, über die sie auf Daten von Geräten verschiedener Hersteller zugreifen sollen./so/DP/jha

ISIN NL0000009538 DE0005495329

AXC0173 2017-06-20/15:21