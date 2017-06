DSI, das Digital Supply Chain Platform™ Unternehmen, das Mobile-First und Lieferkettenlösungen in der Cloud für die digitale Wirtschaft entwickelt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zum fünften Mal in Folge im Gartner Magic Quadranten für Entwicklungsplattformen für mobile Apps (Mobile Application Development Platforms, MADP) vertreten ist. Die Position, die wir in diesem Jahr erreicht haben, markiert einen signifikanten Aufstieg in den Challenger-Quadranten, wo man eindeutig angekommen ist. Betrachtet man die Umsetzungsstärke, ist es die dritthöchste Platzierung.

"Wir freuen uns sehr, dieses Jahr als Challenger im Gartner Magic Quadranten für Entwicklungsplattformen für mobile Apps eingestuft zu sein", sagte Matt McGraw, President und CEO von DSI. "Die Mission von DSI ist es, unsere Kunden erfolgreich zu machen, denn sie betrifft alle Bereiche des Bestandes in der digitalen Wirtschaft. Wir haben von vornherein erkannt, dass Mobile-First-Apps bei der Umsetzung einer digitalen Lieferkette das entscheidende Element sind. Unsere Kunden stellen fest, dass bei der Entwicklung einer digitalen Lieferkettenstrategie, das Kundenerlebnis vorrangig ist. Mit unserer MADP und den über 200 Apps in unserem Digital Supply Chain App Store™ versetzen wir Kunden in die Lage, ihre Lieferketten auf die neue digitale Wirtschaft auszurichten."

Dass DSI in den Challenger-Quadranten aufgestiegen ist, führt das Unternehmen auf seine ausgewiesene Umsetzungsstärke zurück, belegt durch den großen Kundenstamm des Unternehmens und die überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit. Unter den Unternehmen, die im MADP 2017 platziert sind, ist DSI eindeutig auf digitale Lieferketten ausgerichtet und verfügt über dedizierte Erfahrung auf diesem Gebiet.

DSI bietet:

Lieferketten-Know How

Mobile-First-Apps vom Lieferanten zum Kunden

Tools für Übernahme und individuell angepasste Kapitalrendite

Insights für App- und operative Transparenz

Einsatz- und Integrationsoptionen

Abbildung des Magic Quadrant.

Über DSI

DSI ist das Digital Supply Chain Platform™ Unternehmen, das Mobile-First und Lieferkettenlösungen in der Cloud für die digitale Wirtschaft entwickelt. Erfahren Sie mehr unter www.dsiglobal.com. Oder besuchen Sie www.supplychainappstore.com, um sich unter Hunderten von Apps umzuschauen, die ihrer Lieferkettenfunktion entsprechend kategorisiert sind und nach ERP durchsucht werden können.

Haftungsausschluss: Gartner steht nicht hinter den Händlern, Produkten oder Dienstleistungen, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, die die besten Bewertungen erhalten haben. Die Rechercheveröffentlichungen von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170620005972/de/

Contacts:

DSI

Brett Hammond, 816-416-5116

Leiter Content Digitale Strategie

brett.hammond@dsiglobal.com