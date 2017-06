Erfurt (ots) - Erfurt, 20. Juni 2017 - Die achtjährige Iben (Hedvig Skogli Olsen) und ihr Freund Albert (Leonard Valestrand Eike) bekommen von der alten Nachbarin Sofia Flux (Jorunn Kjellsby) ein magisches Hörgerät, mit dem sie verstehen können, was andere Leute denken. Als plötzlich Sofias boshafte Nichten auftauchen und auf der Suche nach dem Gerät sind, werden die Dinge kompliziert. KiKA zeigt die 7-teilige norwegische Serie "Sofia Flux" (NDR) ab dem 23. Juni um 17:35 Uhr.



Iben und Albert könnten unterschiedlicher nicht sein, doch gemeinsam beginnen sie ihr größtes Abenteuer. Mit Hilfe des magischen Hörgerätes der alten Dame Sofia Flux hören sie die Gedanken ihrer Freunde und Familien und versuchen Menschen in Schwierigkeiten zu helfen und Freude zu verbreiten. Doch auch Sofias gemeine Nichten tun alles dafür, um das Gerät in ihren Besitz zu bringen.



Im Laufe der Geschichte stellt sich immer öfter die Frage, ob es wirklich einen Vorteil bringt, Gedanken anderer zu kennen. Ist Ehrlichkeit immer wichtiger als die Gefühle der Menschen oder ist es manchmal besser zu lügen, um andere nicht zu verletzen?



Ob die zwei Freunde mit der scheinbaren Wahrheit umgehen und sich gegen Sofia Flux' böse Nichten behaupten können, werden KiKA-Fans ab dem 23. Juni um 17:35 Uhr in der norwegischen Serie "Sofia Flux" (NDR) erfahren. Verantwortliche Redakteurin beim NDR ist Sandra Le Blanc-Marissal.



