Der Musikdienst Spotify möchte in die Gewinnzone - und geht neue Wege. In der Gratis-Version sollen sich Musikfirmen jetzt testweise in die Playlisten des Streaming-Dienstes einkaufen können.

Spotify testet die Möglichkeit für Musikfirmen, sich mit ihren Songs in Playlisten des Streaming-Dienstes einzukaufen. Der Versuch laufe nur in sehr kleinen Gruppen von Nutzern der Gratis-Version in den USA und Lateinamerika, erklärte Spotify am Dienstag. Es sei offen, ob die Funktion regulär eingeführt ...

