CRAY URIKA-XC: SUPER-POWER FÜR DIE WISSENSCHAFT(press1) - München, 20. Juni 2017 - Der weltweit führende Anbieter vonSupercomputern, Cray Inc. (Nasdaq: CRAY), präsentiert Cray(R) Urika(R)-XC.Die Analytics-Softwaresuite ergänzt die Flaggschiff-Supercomputer der CrayXC-Serie um modernste Tools für Graphenanalyse, Deep Learning und Big-Data-Analyse. Gestützt auf die Power und Performance der Cray XC-Supercomputerkönnen Datenwissenschaftler damit neue Informationen und Erkenntnisse aussehr großen Datensätzen gewinnen.Mit der Softwaresuite können Analyse- und KI-Workloads parallel zuwissenschaftlichen Modellierungen und Simulationen auf Cray XC-Supercomputern ausgeführt werden, so dass der Zeit- und Kostenaufwand fürdie Datenmigration zwischen Systemen entfällt. Cray XC-Kunden könnengebündelte Analyse- und Simulationsaufgaben auf eine Vielzahlanspruchsvoller Anwendungsbereiche aus Wissenschaft und Technik anwenden,seien es Wettervorhersagen in Echtzeit, prädiktive Wartungsaufgaben,Präzisionsmedizin oder Betrugserkennung."Der ungebremste Anstieg der Datenflut übersteigt die Fähigkeiten vonStandard-Clustern und erschwert die kritische Recherche", beobachtet FredKohout, Senior Vice President Products und CMO von Cray. "Mit der Urika-XC-Softwaresuite können unsere Kunden blitzschnell anspruchsvollste Big-Data-Analysen durchführen und KI-Toolskits sowie erstklassige Supercomputing-Technologien nutzen, um Dinge zu tun, von denen sie bisher nur geträumthaben."Die Cray Urika-XC-Lösung besteht aus leistungsstarken Anwendungen undInstrumenten, die für die nahtlose Ausführung auf der Cray XC-Palettekonzipiert wurden und sich deren extrem skalierbare Architektur wiebeispielsweise den Aries-Verbindungschip zunutze machen. Das Softwarepaketumfasst die Cray Graph Engine, die Apache(R) Spark-Analyseumgebung, dasverteilte Deep-Learning-Framework BigDL für Spark, die verteilten Parallel-Computing-Bibliotheken für Analyseanwendungen, Dask, sowie populäreAnalytics-Programmiersprachen wie Python, Scala, Java und R. Abgerundetwird das Paket durch umfassende Supportservices.Die Cray Urika-XC-Softwaresuite für Analyseaufgaben steht beispielhaft fürdas Zusammenwachsen von High-Performance Computing und datenintensivenRechenaufgaben, d. h. den beiden Kernaufgaben der globalen Supercomputer-Elite.Zum Einsatz kommt die Cray Urika-XC-Lösung derzeit am nationalenHochleistungsrechenzentrum der Schweiz (CSCS) in Lugano, wo mit dem XC-System Piz Daint einer der schnellsten Vertreter seiner Zunft steht."Auch am CSCS werden immer mehr Tools und Services für die Datenanalysebenötigt", erklärt der Direktor des CSCS, Prof. Dr. Thomas C. Schulthess."Wir freuen uns daher sehr darüber, dass wir mit unserem Supercomputer PizDaint an der frühen Evaluierungsphase der Cray Urika-XC-Umgebung beteiligtsind. Erste Performancemessungen und Skalierungsversuche mit einemTeilsatz von Anwendungen wie Apache Spark und Python sind überausvielversprechend verlaufen. Wir sehen mit Spannung den künftigenErweiterungen der Cray Urika-XC-Softwaresuite entgegen."Die Analytics-Softwaresuite für Cray Urika-XC ist ab dem dritten Quartal2017 erhältlich. Weitere Informationen zur Cray Urika-XC-Suite und zu denSupercomputern der Cray XC-Serie finden Sie unter http://www.cray.com.Über CrayAls weltweiter Marktführer für Supercomputing stellt Cray Inc. (Nasdaq:CRAY) Wissenschaftlern und Ingenieuren aus dem Industrie-, Forschungs- undStaatssektor innovative Systeme und Lösungen bereit, mit denen sichfordernde Simulations- und Analyseaufgaben nachhaltig bewältigen lassen.Mit über 40 Jahren Erfahrung bei Entwicklung und Service der weltweitmodernsten Supercomputer bietet ihnen Cray ein umfassendes Portfolio anSupercomputern sowie Big Data-, Storage- und analytics-Lösungen, die sichdurch eine konkurrenzlos hohe Performance, Effizienz und Skalierbarkeitauszeichnen. Der adaptive Supercomputing-Ansatz von Cray zielt aufzukunftsweisende Produkte, die verschiedene Prozessortechnologien in einemeinheitlichen Architekturkonzept kombinieren und damit heute und in derZukunft höchsten Performance-Anforderungen gerecht werden. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.cray.com###Cray, das stilisierte CRAY-Zeichen und SONEXION sind eingetrageneHandelsmarken von Cray Inc. in den Vereinigten Staaten und anderenLändern. XC, CS-Storm, XC50 und XC40 sind Handelsmarken von Cray Inc.Andere hier erwähnte Produktnamen und Services sind Handelsmarken ihrerjeweiligen Besitzer.

