In der Luftfahrtbranche mangelt es an Nachwuchs: Der Bedarf an Piloten soll laut einer Studie in Zukunft deutlich ansteigen. Junge Leute kommen hingegen nicht ausreichend nach. Und das ist nicht das einzige Problem.

Fluglinien weltweit müssen wegen steigender Passagierzahlen zusätzlich eine viertel Million Piloten einstellen. Den Bedarf bis zum Jahr 2027 ermittelte die kanadische Flugschule CAE in einer am Dienstag vorgestellten Erhebung. Problematisch sei, dass nicht genügend junge Leute nachkämen.

Bei deutschen Fluggesellschaften ist die Lage nach Aussage der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit komplett anders. "Es gibt hierzulande viele arbeitslose Piloten", ...

