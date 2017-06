Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist das Handelsvolumen in der vergangenen Handelswoche um 1.0% auf CHF 5.49 Mio. gestiegen. Derweil ging die Anzahl der Abschlüsse auf 228 von 285 zurück. Der ZKB KMU-Index verliert 0.48% und steht bei 1'334.35 Punkten. Das Handelsgeschehen wurde einmal mehr von der Versandapotheke Zur Rose dominiert. In 85 Abschlüssen generierten die Aktien fast die Hälfte des Gesamtvolumens und beendeten die Handelswoche mit einem Minus von 2.3%.

Vergangene Woche wurde bekannt, dass dem Tochterunternehmen DocMorris der Weiterbetrieb eines Apothekenautomaten im deutschen Bundesland Baden-Württemberg vorläufig untersagt wurde. Weiter schufen die Zur Rose-Aktionäre an der ausserordentlichen Generalversammlung von gestern Montag die Voraussetzung für den geplanten Börsengang, mit dem das Unternehmen mindestens CHF 200 Mio. einnehmen will. Ohne Neuigkeiten wurden auch die beiden Reishauer-Aktien mit einem kumulierten Volumen von fast CHF 2 Mio. rege gehandelt. Hohe Volumen erzielten auch die Weleda-Aktien mit CHF 0.5 Mio in vier Abschlüssen und die Titel der Wasserwerke Zug mit CHF 0.31 Mio in sechs Abschlüssen. Letztere gingen dabei mit einem Plus von 1.6% aus der Woche.

Starke Kursbewegungen gab es bei der Stanserhornbahn (+9.3%) und bei den Rigibahnen (+3,9%). Laut ZKB sei das schöne Wetter für die positive Kursentwicklung bei den Bergbahnen mitverantwortlich. Allerdings seien die Volumen bei beiden Aktien relativ gering gewesen. Auf der Verliererseite stehen mit Weisse Arena (-4.0%) ebenfalls die Titel einer Bergbahn zuoberst. Die Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) legten vergangene Woche die Zahlen zum ersten Halbjahr 2016/17 vor. Das Energieversorgungsunternehmen musste bei einem stabilen Umsatz einen Gewinnrückgang von 23% auf CHF 58.8 Mio. hinnehmen. Das Umfeld würde weiterhin durch die tiefen Marktpreise geprägt, hiess es. Weiter wurde bekannt, dass die CKW zusammen mit AEW Energie und den Genfer Stadtwerken (SIG) ein Windenergieprojekt im Kanton Aargau entwickeln wollen. Am Gemeinschaftsunternehmen wird AEW mit einem Anteil von 55%, CKW mit 25% und SIG mit 20% beteiligt sein. Neuigkeiten gab es in der Berichtsperiode auch aus dem Mediensektor. So vermeldete die NZZ-Gruppe einen weiteren Abgang im Management. Caroline Thoma, verantwortlich für Radio, TV und digitale Medien, wird die Gruppe verlassen. Ihre Nachfolge tritt Daniel Ettlinger an, der ihren Bereich zusätzlich zu Verlagsservices und Druck leiten wird. Das zur NZZ-Gruppe gehörende St. Galler Tagblatt und seine Partnerzeitungen werden im Sommer die neue Gratiswochenzeitung "A" mit einer Auflage von 300'000 Expemplaren lancieren. Die bisherigen Gratiszeitungen "Anzeiger", GOZ (Gossau) und HeZ (Herisau) sollen dabei ein Teil von "A" werden. Ausserdem wurde bekannt, dass die NZZ ihren Anteil von 15% am Tagblatt der Stadt Zürich an Tamedia verkauft hat. Tamedia wiederum veräusserte eine 15%-Beteiligung weiter an die Lokalinfo AG.

Der Baudienstleister Weiss+Appetito will seine Profitabilität verbessern. Die EBIT-Marge von 2% soll weiter gesteigert werden und die Eigenkapitalquote von 50% beibehalten werden, sagte CEO Andrea Wucher im Interview mit dem Finanz- und Wirtschaftsportal Moneycab.com . Wachstumschancen ortet Wucher vor allem im Renovations- und Sanierungsbereich. Bewegung gab es auch im Bieterwettstreit um die Bieler Privatklinik Linde. So hat Aevis Victoria sein Kaufangebot für die Aktien der Privatklinik erhöht und bietet pro Aktie CHF 3'200 CHF in Aktien oder CHF 3'000 in bar. Zuvor waren CHF 2'500 je Aktie in bar oder ein Aktientausch im Gegenwert von CHF 2'890 CHF offeriert worden. In einem Gegenangebot hatte die Zürcher Klinikgruppe Hirslanden ein Gegenangebot in Höhe von 2'900 CHF je Linde-Aktie in Aussicht gestellt. In der laufenden Woche rechnet die ZKB weiterhin mit einem aktiven Handel, in dem wiederum die Aktien der Zur Rose Gruppe die Hauptrolle spielen dürften. Ausserdem stünden einige Generalversammlungen auf dem Programm, die den Handel beleben könnten. (Quelle: awp)

Unternehmensnachrichten

