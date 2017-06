Die im Morgen-Insight genannte Marke im DAX von 12.950 Punkten hat im bisherigen heutigen Handel gehalten. Das Tageshoch lag bei 12.951 Punkten. Der DAX dürfte den Bereich von 12.950/12.970 Punkten in der laufenden Woche nicht überschreiten. Dieser Bereich bietet sich also in dieser Woche für Short-Positionen an.

Solange der DAX aber nicht unter 12.700 Punkte fällt, sind langsam weiter steigende Kurse zu erwarten. In der nächsten Woche wäre ein Hochlauf bis 13.000 Punkte möglich. Und dieser Bereich kann vorgemerkt werden und bietet sich dann ebenfalls wieder für Short-Positionen an.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.890 Punkten.

DAX diese Woche bei 12.950/12.970 Punkten gedeckelt (siehe Stundenchart).

Kurs um 12.950 Punkte bieten sich in dieser Woche für Short-Positionen an.

Über 12.950 Punkten, direkt nächster Widerstand bei 13.000 Punkten.

DAX-Lage trübt sich erst unter 12.700 Punkten ein.

US-Index S&P500 am Fibonacci-Fächer beachten (siehe Monatschart). Kommt der S&P500 nicht weiter, dürfte der DAX auch nicht weiter kommen.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Sentiment

DAX (Woche 25)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären, leicht bullisch zu werten.

Börsenindikator (Juni)

Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...