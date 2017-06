BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat die Einschätzung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), bis 2030 seien weitere Rentenreformen überflüssig, als unverantwortlich kritisiert. Bis zu diesem Zeitpunkt würden etwa sechs Millionen heutige Arbeitnehmer aus Altersgründen aus dem Erwerbsleben ausscheiden: "Wenn in dieser Situation Frau Merkel sagt, wir brauchen kein Rentenkonzept, grenzt das für mich an Arbeitsverweigerung", sagte Oppermann am Dienstag in Berlin. Der heimliche Plan von CDU und CSU sei es, die Lebensarbeitszeit dramatisch zu verlängern.

Die CDU-Vorsitzende Merkel hatte beim Industrietag gesagt, wegen der guten Arbeitsmarktlage liege das erwartete Rentenniveau über den Prognosen, die Beiträge zugleich unter den erwarteten Beitragssteigerungen: "An der gesetzlichen Rente haben wir bis 2030 die Reformschritte eigentlich gemacht, die ich für notwendig erachte", sagte Merkel./tb/DP/jha

