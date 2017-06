Zürich/Solothurn (ots) -



Kommunikationsprofis aufgepasst: Die Eingabefrist für den

diesjährigen Swiss Award Corporate Communications wurde verlängert

und endet neu am Dienstag, 25. Juli. Also noch etwas Zeit, um

Projekte einzureichen, die für eine vernetzte und leistungsfähige

Unternehmenskommunikation stehen.



Tagesgeschäft oder Sommerzitze - wer es bisher nicht geschafft

oder versäumt hat, sein aussichtsreiches Projekt für den einzigen

Schweizer Preis für Unternehmenskommunikation anzumelden, hat dazu

noch bis zum 25. Juli Gelegenheit. Die Eingabe- und

Bewertungskriterien sowie das Anmeldeformular finden sich auf

www.award-cc.com.



Exklusiver Branchenpartner des Award ist der Schweizer

Berufsverband pr suisse. Dank dessen Mitgliedschaft bei der Global

Alliance steht den nominierten Projekten zusätzlich die für die

Schweiz exklusive Möglichkeit offen, auch am internationalen Global

Alliance COMM PRIX Award offiziell teilzunehmen.



Neben den Organisatoren und den Sponsoren des Award freut sich

auch die neutrale Fachjury auf die Preisverleihung, so etwa Matthias

Graf, CEO Burson-Marsteller AG: «Die Schweiz hat viel hervorragende

Kommunikationskompetenz zu bieten, auf die sie stolz sein kann.

Dieser Award macht sie sichtbar und würdigt sie. Die Arbeit als Juror

ist für mich auch eine Inspirationsquelle.» Der Award wird am

Donnerstag, 7. September 2017 ab 17.30h im Rahmen einer öffentlichen

Preisverleihung im Zürcher Club escherwyss überreicht, gefolgt von

einem Apéro Riche mit der Gelegenheit, sich unter Fachkolleginnen und

-kollegen auszutauschen.



Über den Swiss Award Corporate Communications®



Der Swiss Award-CC steht für vernetzte und leistungsfähige

Lösungen in der Unternehmenskommunikation und wird seit 2005 jährlich

verliehen. Beurteilt und ausgezeichnet werden die Projekte von einer

unabhängigen und ehrenamtlichen Fachjury mit Blick auf Strategie,

Umsetzung und Wirkungen. Teilnahmeberechtigt sind Projektteams oder

Einzelpersonen aus Unternehmen, Agenturen und

Non-Profit-Organisationen. Der Award vergibt Nominations- und

Hauptpreise im Rahmen einer jährlichen öffentlichen Veranstaltung.

Die Hauptpreise werden mit Kommunikations-Trophäen des bekannten

Tessiner Bildhauers Pedro Pedrazzini gewürdigt. Preissponsor ist auch

dieses Jahr news aktuell Schweiz AG.



Kontakt:

Bi-Com, Roland Bieri, Initiator Swiss Award Corporate Communications

E: mail@award-cc.ch

T: +41 32 621 89 60

www.Award-CC.com