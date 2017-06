US-Flugzeugbauer Boeing sagt eine düstere Zukunft für Riesenjets voraus - und revidiert damit seine Prognosen aus dem vergangenen Jahr. Die weltweite Nachfrage an Verkehrsflugzeugen soll hingegen stark weiterwachsen.

Der US-Flugzeugbauer Boeing erwartet in den nächsten 20 Jahren eine weiter wachsende Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen - aber nicht nach den ganz großen Fliegern. In der Zeit bis 2036 würden weltweit voraussichtlich gut 41 000 Passagier- und Frachtjets benötigt, sagte Boeings Marketingmanager Randy Tinseth am Dienstag auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...