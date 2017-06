Responsability Investments investiert sechs Millionen US-Dollar in Dunasplus. Diese richtet sich mit seinem Finanzierungsangebot vor allem an kleine Unternehmen in unterversorgten Gebieten Brasiliens. Diese verfügen oft über keinen Zugang zu erschwinglichen Krediten für kurzfristiges Arbeitskapital, da Geschäftsbanken ...

