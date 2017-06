Bregal Unternehmerkapital beteiligt sich an NRW Building Technology

München/ Borken, 20. Juni 2017 - Von Bregal Unternehmerkapital beratene Fonds ("Bregal Unternehmerkapital") beteiligen sich mehrheitlich an der NRW Building Technology Holding mit Sitz im nordrhein-westfälischen Borken. Die Unternehmensgruppe ist im Bereich technische Gebäudeausrüstungen tätig. Verkäufer ist die schweizerische Investorengruppe Ufenau Capital Partners. Zum Verkaufspreis sowie anderen Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Bregal Unternehmerkapital ist auf Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen spezialisiert und will den Wachstumskurs von NRW Building Technology mittels einer "Buy-&-Build"-Strategie erfolgreich fortsetzen. Zudem bietet das Marktumfeld hohes Potenzial für organisches Wachstum.

NRW Building Technology ist ein führender Full-Service-Anbieter im Bereich der technischen Gebäudeausstattung mit Fokus auf Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär und Elektro sowie der Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Die Holding mit rund 600 Mitarbeitern und über 110 Millionen Euro Gesamtleistung umfasst acht Unternehmen - darunter auch als Kern der Gruppe das Traditionsunternehmen Rehms. Auf Basis der jahrzehntelangen unternehmerischen Familientradition von Rehms hat die Gruppe gerade in den letzten Jahren große Dynamik entfaltet. Unter der Ägide des Mitgesellschafters Heinz-Josef Rehms ist NRW Building Technology stark gewachsen - sowohl organisch als auch durch strategische Zukäufe. Die Unternehmensgruppe steht für Verlässlichkeit, Innovation und Qualität und profitiert von den Wachstumstrends in den Bereichen Renovierung und Sanierung, altersgerechte Bauweise, Smart Building sowie Green Building.

Bregal Unternehmerkapital ist Teil eines über Generationen aufgebauten Familienunternehmens. Im Fokus stehen Beteiligungen, die für langfristige Engagements offen sind und unabhängig von Entwicklungen an den Finanzmärkten sind. Bregal Unternehmerkapital identifiziert Unternehmen, die über starke Management-Teams verfügen und in ihrem jeweiligen Segment als Marktführer oder "Hidden Champions" gelten. Dank flexibler Finanzierungs- und Transaktionsstrukturen werden sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen angestrebt. Dabei ist Bregal Unternehmerkapital in der Lage, auch komplexe Industrieausgründungen, Management-Buy-outs oder Nachfolgesituationen sensibel und ergebnisorientiert zu gestalten. Bregal Unternehmerkapital strebt danach, die Unternehmen bei der Steigerung ihres Umsatzes und ihrer Ertragskraft nachhaltig zu unterstützen und begleitet sie mit Kapital, langjähriger Finanzierungsexpertise und einem breiten Netzwerk an Unternehmern und Industrieexperten. Weitere Informationen: www.bregal.de

