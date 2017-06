New York - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Harald Hendrikse von Morgan Stanley: Harald Hendrikse, Analyst von Morgan Stanley, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie der Vorzugsaktie des Automobilherstellers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) fest.

