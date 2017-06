Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



David Brandstätter, Geschäftsführer der Main-Post in Würzburg, bleibt Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Presse-Agentur. Das Gremium bestätigte den 56-Jährigen am Dienstag in Hamburg erneut an der Spitze. Brandstätter ist seit 2003 im Aufsichtsrat der dpa, seit 2014 als sein Vorsitzender.



Brandstätter war kurz zuvor von der Gesellschafterversammlung als Mitglied des Aufsichtsrates bestätigt worden. Auch die Amtszeiten von Dr. Karl Hans Arnold (Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft, Düsseldorf), Hans-Dieter Hillmoth (Radio/Tele FFH Bad Vilbel), Dr. Stephan Kolschen (Brune-Mettcker Druck- und Verlagsgesellschaft, Wilhelmshaven) und Daniel Schöningh (Münchener Zeitungs-Verlag) wurden verlängert.



Zum Vorstand des dpa-Aufsichtsrates gehören neben dem Vorsitzenden David Brandstätter weiterhin Dr. Laurent Fischer (Nordbayerischer Kurier Zeitungsverlag, Bayreuth) und Valdo Lehari jr. (Reutlinger General-Anzeiger Verlag) als stellvertretende Vorsitzende sowie Dr. Holger Paesler (Verlagsgruppe Ebner Ulm) als Schriftführer.



Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender, Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern. Mehr unter www.dpa.com.



OTS: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8218 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8218.rss2



Pressekontakt: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH Chris Melzer Leiter Unternehmenskommunikation Telefon: +49 30 2852 31103 E-Mail: melzer.chris@dpa.com