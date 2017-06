Salmon tritt Wunderman bei und ergänzt Wundermans globales Angebot durch Handelsexpertise.



London (ots/PRNewswire) -



Diese neue Einrichtung verändert das Angebot von Wunderman, indem nun auch Einzelhandels- und mobile Handelsmöglichkeiten auf Unternehmensebene eingeschlossen werden. Salmon gilt als einer der weltweit erfolgreichsten e-Commerce-Dienstleister, dessen Fachkompetenz sich auf die Lieferung von Strategien, Plattformintegration und plattformübergreifende Customer Experience-Lösungen konzentriert, einschließlich IBM Watson Commerce, SAP Hybris, Intershop und Magento. Salmon wird Zugriff auf Wundermans Kunden, globale Größenordnung, erstklassige CRM-Kapazitäten und Offshore-Automatisierungszentren für Marketing erhalten.



Salmon verfügt über Standorte in London, Amsterdam, New York, Seattle, New Delhi, Peking und Melbourne und hat zahlreiche Auszeichnungen gewonnen, einschließlich des Online Retail Award für den e-Commerce- und m-Commerce-Anbieter des Jahres. Salmon wird innerhalb von Wunderman weiterhin als eigenständige Marke tätig sein und sowohl mit Wunderman wie auch mit anderen WPP-Unternehmen zusammenarbeiten.



Insgesamt bietet Wunderman Kunden nun kampagnen-, handels- und Content-übergreifende erstklassige Technologiestrategien und Lieferkapazitäten an, die seinen Kunden ermöglichen, eine nahtlose auf datengestützte Kundenerfahrung aufzubauen. Dies wird von über 2.500 zertifizierten Marketingtechnologie- und Datenexperten unterstützt.



"Diese Entwicklung ermöglicht uns, unsere preisgekrönte Fachkompetenz globalen Marken und Einzelhändlern zur Verfügung zu stellen sowie gemeinsam mit Kunden zu arbeiten, die eine wahre digitale Transformation erreichen möchten", sagte Neil Stewart, CEO von Salmon, der die neue Abteilung leiten wird. "Wir sind hocherfreut, Wunderman beitreten zu dürfen, um unsere Kapazitäten auszubauen und unsere Kundenangebot zu verbessern."



Mark Read, Wundermans Global CEO, kommentierte: "Da ein beachtlicher Anteil der Entwicklung des Einzelhandels auf Online-Kanäle und die zunehmende Zerrüttung von Amazon zurückzuführen ist, suchen Wundermans Kunden mehr und mehr nach einer strategischen und technischen Möglichkeit für den Aufbau von e-Commerce-Lösungen. Salmons Fachwissen wurde in Großbritannien aufgebaut, was laut vieler Kriterien einer der weltweit meist umkämpften e-Commerce-Märkte ist, und wir freuen uns darauf, diese nun unseren Kunden in aller Welt anbieten zu können, sowie wir Salmons Ressourcen international einsetzen."



Informationen zu Wunderman



Wunderman ist eine globale digitale Agentur, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zum Handeln zu inspirieren. Dabei dienen Kreativität als Motor und Daten als Inspiration (Creatively Driven. Data Inspired.). 2015 ernannten Branchenanalysten Wunderman zu einem Marktführer für Marketing-Datenbankoperationen sowie zu einem starken Leistungsträger im Bereich Kundenbindungsstrategien. Zusätzlich erhielt die kreative Arbeit weltweit zahlreiche Auszeichnungen. Die Agentur mit Hauptsitz in New York beschäftigt in 175 Büros in 60 Märkten 7.000 Kreative, Datenwissenschaftler und Technologen. Wunderman ist ein WPP-Unternehmen (NASDAQ: WPPGY). Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.wunderman.com und folgen Sie uns auf Twitter @Wunderman (https://twitter.com/Wunderman).



Informationen zu Salmon



Salmon ist ein globales Beratungsunternehmen für digitalen Handel, das für die weltweit führenden Marken marktverändernde e-Commerce-Lösungen und Customer Journeys definiert und liefert. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und verfügt mit Standorten in London, Amsterdam, New York, Seattle, New Delhi, Peking und Melbourne über 750 Experten im Bereich Multichannel-Commerce, die Kundenplattformen gestalten, mit denen über Einzelhandel, CPT, FMCG, B2B und Finanzdienstleistungen hinweg jährlich ein Umsatz von 7,4 Milliarden Euro erzielt wird. Salmon wurde 2013 von WPP erworben und ist sein größtes Beratungsunternehmen für digitalen Handel. Weitere Informationen finden Sie auf www.salmon.com.



