Lieber Leser,

der UniGlobal investiert weltweit in Aktien und setzt dabei vor allem auf sogenannte Standardunternehmen. Dies sind Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung und einem hinreichenden Bekanntheitsgrad. Zudem möchte das Fondsmanagement seine Performance mit der Investition in Nebenwerte verbessern. Dabei geht der Analysten-Stab nicht schematisch vor, sondern betreibt sogenanntes "Stock Picking", sucht also nach geeigneten Einzelwerten.

Der ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...