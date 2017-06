München (ots) - Mit der Gateway Administration hat enercity die Thüga SmartService GmbH (TSG) beauftragt. Die Kooperation mit dem Nailaer Tochterunternehmen der Thüga Aktiengesellschaft zur Gateway Administration (GWA) sichert enercity Kostenvorteile und Know how.



Die Kooperation ist speziell auf die neue Aufgabe der Smart Meter Gateway Administration gerichtet. Die Thüga SmartService GmbH stellt dabei die wesentlichen Funktionen für die Gateway Administration in einem "Software-as-a-Service-Modell" bereit. "Die Thüga SmartService GmbH ist ein sehr kompetenter Partner mit einem tiefgehenden Wissen über die Gateway Administration und guter Vernetzung im deutschen Energiemarkt. Durch die Skaleneffekte haben wir Kostenvorteile und sind wettbewerbsfähiger", sagt enercity-Sprecher Carlo Kallen. "Deren moderne GWA-Softwarearchitektur mit der Vielzahl von Möglichkeiten, die Sicherheit sowie die Kostenvorteile waren überzeugende Argumente für die Kooperation."



Skaleneffekte durch Bündelung in der Thüga-Gruppe



Mit dem hohen Bündelungspotenzial von sieben Millionen Zählpunkten können die fixen IT-Investitionskosten, die für Energieunternehmen - ob große oder auch nur kleine Mengen - entstehen, durch Skaleneffekte wirtschaftlich abgefangen werden. "Als Komplettanbieter und Entwickler einer eigenen, hochskalierbaren Administrations-Plattform kann die Thüga SmartService GmbH die vollständige Prozesskette der Gateway Administration abdecken", sagt Franz Schulte, Geschäftsführer der TSG. "Mit jeder neuen Kooperation kommen weitere Zählpunkte hinzu, wovon die einzelnen Stadtwerke wiederum kostentechnisch profitieren." Außerdem nimmt die TSG ihren Kunden die Pflicht ab, ein eigenes Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) zu zertifizieren. Denn die Thüga SmartService GmbH ist durch das BSI nach ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz zertifiziert. Über entsprechende Verträge und abgestimmte System-Funktionen und Prozesse mit ihren Kunden sorgt sie für die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen. Die Smart Meter Gateway Administration hat eine wichtige Funktion für die Zukunft. Sie gilt als Basis eines sicheren technischen Betriebs des intelligenten Messsystems.



Über enercity:



Die Stadtwerke Hannover AG zählt mit einem Jahresumsatz von rund 2,0 Milliarden Euro zu den größten kommunalen Energiedienstleistern Deutschlands. Unter der Dachmarke "enercity" bietet sie Strom, Erdgas, Wasser und Wärme sowie energienahe Dienstleistungen an. Mit rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist enercity weit über Hannover hinaus mit Energiedienstleistungen und bundesweiten Lieferungen im Key-Account-Bereich tätig. Rund 700.000 Menschen in der Region Hannover beziehen Strom, Erdgas, Fernwärme oder Trinkwasser von enercity. Zukunftsweisende Lösungen zielen auf Energie-Erlebniswelten für die Kunden ab - nachhaltig, vernetzt, intelligent und verlässlich. Für Geschäftskunden bietet enercity bundesweit attraktive Strom- und Gasprodukte an und deckt mit individuellen Lösungen das gesamte Leistungsspektrum des Energiemanagements ab.



Weitere Informationen unter www.enercity.de



Über die Thüga SmartService GmbH:



Die Thüga SmartService GmbH ist aus den beiden Servicegesellschaften Thüga MeteringService GmbH und Thüga Energieeffizienz GmbH hervorgegangen. Das Portfolio reicht von Zählerfernauslesung, Energiedatenmanagement, Marktkommunikation, Smart Energy und IT-Services über Maßnahmen für eine effiziente Nutzung und Erzeugung von Energie bis hin zur Breitbandvernetzung sowie Smart Meter Gateway Administration. Der Fokus liegt auf dem Ausbau digitaler Lösungen. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen bundesweit an und hat in- und außerhalb der Thüga-Gruppe bereits über 250 Kunden. An den beiden Standorten in Naila (Hauptsitz) und München arbeiten rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Thüga SmartService ist eine hundertprozentige Tochter der Thüga Aktiengesellschaft mit Sitz in München.



Weitere Informationen unter www.smartservice.de



