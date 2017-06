Billdal, Schweden (ots/PRNewswire) - Unfors RaySafe, weltweiter Marktführer für Lösungen zur Qualitätssicherung von Röntgenstrahlen, führt die RaySafe Pro-Slit Phantom und den RaySafe Pro-Stand ein.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/525133/Fluke_Biomedical_Ray safe_Pro_Slit.jpg



Die RaySafe Pro-Slit Phantom ist eine Schlitzkamera für die genaue Messung der Brennpunktgröße gemäß IEC 60336:2005. Ihre Konstruktion erlaubt wiederholbare und genaue Messungen sowie die Möglichkeit, die Größe jedes Brennpunkts mit einem einzigen Werkzeug zu messen.



Nutzen Sie den RaySafe Pro-Stand (nicht enthalten), um einen einfachen und wiederholbaren Messaufbau zu erhalten. Der RaySafe Pro-Stand ist ein einstellbarer Ständer, der so konstruiert ist, dass der Ablauf einer Brennpunktmessung leicht durchzuführen ist und gleichzeitig genaue Ergebnisse gewährleistet werden. Der Pro-Stand kann zusammen mit der Schlitzkamera und der RaySafe-Lochkamera verwendet werden und er kann ebenso für manuelle Messungen der Halbwertsschicht genutzt werden. Der Pro-Stand wird in einer Grundversion erhältlich sein, bei der die Höhe in einem Bereich von 350 mm bis zu über 600 mm (breites Vergrößerungsspektrum) sowie die horizontale Position verstellbar sind. Die Vollversion bietet zusätzlich eine 10-stufige Drehfunktion, eine Aufstellhilfe für einen einfachen Aufbau und einen strapazierfähigen, robusten Koffer für den sicheren Transport.



Über Unfors RaySafe, ein Unternehmen von Fluke Biomedical



Unfors RaySafe ist Marktführer für Lösungen zur Qualitätssicherung von Röntgenstrahlen, die dabei helfen, Patienten und medizinisches Personal vor unnötiger Strahlung zu schützen. Die Lösungen sind darauf ausgelegt, die Notwendigkeit von Eingriffen durch den Anwender zu minimieren, indem sie eine nie da gewesene einfache Bedienung und Benutzerfreundlichkeit in den Röntgenraum bringen. Das Engagement von RaySafe gilt dem Aufbau einer Kultur für Strahlensicherheit, wo immer Techniker, medizinisches Personal und Patienten mit Röntgenstrahlung in Kontakt kommen. Weitere Informationen über Unfors RaySafe erhalten sie unter www.raysafe.com.



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/179432/fluke_biomedical_logo.jpg



OTS: Fluke Biomedical newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105998 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105998.rss2



Pressekontakt: Shelly Carothers 425-446-4600 shelly.carothers@fluke.com