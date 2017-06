Jahr für Jahr schreibt Warren Buffett einen sehr ausführlichen Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2), in dem er über die Performance seines Unternehmens im abgelaufenen Jahr sowie über seine Meinung zu derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen berichtet. Außerdem bietet der Aktionärsbrief meistens einige allgemeine Investitionsweisheiten.



Nachfolgend sind die besten 10 Zitate aus dem diesjährigen Aktionärsbrief, der eigentlich dem Aktionärsbrief von 2016 entspricht, da er die Performance des vergangenen Jahres und die daraus zu ziehenden Lehren zusammenfasst.



1. ?Wie bei einer Hochzeit offenbaren Geschäftsakquisitionen nach dem ?Ich will? oftmals Überraschungen.?



Damit bezog sich Buffett auf Akquisitionen, für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...