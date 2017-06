New York - Der fortgesetzte Rückgang der Ölpreise hat die gute Stimmung an der Wall Street am Dienstag zunächst beendet. Für den Dow Jones Industrial reichte es im frühen Handel zwar für einen kleinen Sprung auf ein Rekordhoch bei 21 535 Punkten, anschliessend fiel er aber wieder ins Minus zurück. Zuletzt notierte er 0,07 Prozent tiefer bei 21 513,81 Zählern.

Für den marktbreiten S&P-500-Index ...

