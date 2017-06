Zürich - Mövenpick Hotels & Resorts baut ihr Portfolio von 16 Hotels und Flusskreuzfahrtschiffen in Ägypten weiter aus: Die internationale Hotelgruppe enthüllt ihre Pläne für ein neues modernes Strand- und Golfresort.

Die Hotelgruppe unterzeichnete eine Vereinbarung mit Galalah Co. for Touristic Investments S.A.E für das Management des Mövenpick Resort El Ein Bay mit 214 Zimmern. Es ist die zweite Anlage in der beliebten Küstenregion von El Sokhna. Das bestehende Mövenpick Resort El Sokhna gehört einer Schwestergesellschaft von Galalah Co.

Auch bekannt als "Kairo Strand", liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...