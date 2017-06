LE BOURGET (dpa-AFX) - Mit einer neuen Daten-Plattform will der europäische Flugzeugbauer Airbus seinen Kunden bei Instandhaltung und Management ihrer Flotte helfen. Der Branchenriese kündigte am Dienstag auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Datenspezialisten Palantir Technologies an. "Ich denke, wir werden in einigen Jahren zurückblicken und sagen: Dort haben wir tatsächlich den verknüpften, voll-digitalen Luftverkehr gestartet", sagte Airbus-Chef Tom Enders.

Die neue Plattform soll große Datenmengen nutzbar machen. Das können etwa die Messwerte von Sensoren an Bord der Flieger sein, Informationen zur Verfügbarkeit von Ersatzteilen oder zu Flugplänen. Die Fluggesellschaft Easyjet nutzt die Plattform bereits für eine vorausschauende Instandhaltung ihrer Flotte, um damit technisch bedingte Verspätungen zu reduzieren.

Die Digitalisierung und die Nutzung großer Datenmengen sind derzeit eines der wichtigsten Themen der Luftfahrtindustrie. Für die großen Hersteller wie Airbus geht es dabei auch darum, die eigene Wettbewerbsposition gegenüber neuen Konkurrenten zu verteidigen./sku/DP/jha

