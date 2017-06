Frankfurt - An den Aktienmärkten geht die Rekordjagd weiter, so die Deutsche Börse AG.Nachdem Dow Jones und S&P 500 am gestrigen Montag neue Rekordstände erreicht hätten, sei der DAX am Dienstagmorgen auf ein neues Allzeithoch von 12.951 Punkten geklettert, am Mittag seien es 12.937 Zähler. Der US-Technologieindex NASDAQ habe sich von den deutlichen Verlusten in der Vorwoche erholt, sei aber unter dem Höchststand geblieben.

