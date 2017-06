Paris - Europas Unternehmen haben während der Krise eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit gezeigt, so die Experten von METROPOLE Gestion im Kommentar zum europäischen All-Cap-Fonds METROPOLE Selection (ISIN FR0007078811/ WKN A0NDAK).Mit Hilfe von Umstrukturierungen, der Neuausrichtung ihrer Tätigkeitsfelder und der Industrialisierung ihrer Prozesse hätten sie ihre Kostenbasis deutlich senken und ihren operativen Hebel stärken können, würden die Value-Experten der französischen Fondsgesellschaft METROPOLE Gestion in ihrer aktuellen Analyse der europäischen Aktienmärkte feststellen. Manche Marktteilnehmer vermuteten, dass sie nun ihre Effizienzbemühungen völlig ausgeschöpft haben könnten, doch würden dabei die zunehmende Digitalisierung und ihre Umsetzung in der Industrie übersehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...