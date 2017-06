Paris - Der Teilfonds DNCA Invest - Infrastructures (LIFE) (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Die Zentralbanken sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in der Euro-Zone würden nunmehr nach und nach den Demokratien und deren Regierungen die Einleitung von Strukturreformen und Maßnahmen überlassen, um erneut auf einen soliden, ausgewogenen und nach Möglichkeit fairen Wachstumspfad zurückzufinden. In Frankreich habe die Hürde der Präsidentschaftswahlen zwar gut gemeistert werden können, doch könnte es nun für die Anleger erneut zu einer Art "Neuausrichtung der Planeten" auf dem europäischen Kontinent kommen. Diese Galaxis von Planeten würde sich erstens aus der wirtschaftlichen Erholung, zweitens aus der akkommodierenden Geldpolitik, drittens aus Wahlen, bei denen es gelinge, der Gefahr der Extremisten aus dem Weg zu gehen und viertens aus einer Revision der Unternehmensgewinne nach oben zusammensetzen.

