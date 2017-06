Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Fünf Influencer berichten live auf Europas größtem Jugendevent - Chany Dakota, Joely White, Mike Leon, Sonny Loops und der Prince of Passion - kreative Challenges mit Besuchern - Burned Carpet und Meet & Greet mit Fans am 8. Juli



YOU Squad, YOU what? Der YOU Summer Break (7. bis 9. Juli) wird erstmalig von einem Team aus fünf einflussreichen Online-Stars aus den Bereichen Musik, Lifestyle und Sport für eineinhalb Tage live begleitet: Chany Dakota, Joely White, Mike Leon, Sonny Loops und der Prince of Passion sind der YOU Squad 2017.



Am Freitagnachmittag, 7. Juli übernimmt die Fünfer-Crew aus Tubern und Instagrammern für eine Stunde Moderation und Programm beim Radiosender JAM FM. Die YOU-Besucher bekommen ihre fünf Stars das erste Mal am YOU-Samstag um 10.45 Uhr auf dem "Burned Carpet" in Halle 21 vor die Handy-Kamera. Auf Europas größtem Jugendevent berichtet der YOU Squad am Samstag, 8. Juli den ganzen Tag auf dem Berliner Messegelände live und probiert viele spannende Sportarten und Trends aus oder besteht kreative Challenges mit Fans und Ausstellern. Eine Challenge darf sich aus Geschicklichkeit, Sport, Denkspielen oder kreativen Wettbewerben zusammensetzen. Dabei treten die YOU Squad-Stars entweder gegeneinander an oder fordern Besucher und Fans zum ultimativen Schlagabtausch heraus. Ganz nach dem YOU-Motto mitmachen.anfassen.ausprobieren. erleben die Stars des YOU Squad Europas größtes Jugendevent hautnah mit, geben exklusive Einblicke hinter die Kulissen und treffen ihre Fans am Samstag face-to-face beim Meet & Greet um 16.30 Uhr auf der JAM FM-Bühne.



Die Influencer auf dem YOU Summer Break 2017:



Chany Dakota: Die quirlige Blondine mit den Regenbogenhaaren ist mit ihren 21 Jahren schon jetzt ein gefeierter Online-Star. Über 100.000 Follower auf Instagram und musical.ly und ein gemeinsamer Online-Fanshop mit ihrem Bruder Joely White sprechen für sich. Musical.ly ist eine Lip-Sync-App, mit der die jugendlichen Nutzer zu angesagten und aktuellen Popsongs und in Stopmotion, Zeitlupe oder Zeitraffer tanzen, grimassieren und schauspielern können. Joely White hat mit seinen 15 Jahren schon jetzt fast 90.000 Follower auf Instagram. Gemeinsam mit seiner Schwester Chany Dakota sind sie in Deutschland die berühmtesten musical.ly-Geschwister und regelmäßig in Lifestyle-Medien wie der Bravo, den RTL II-News, der Bild, dem ARD-Morgenmagazin und der Zeit präsent.



Justin Schmidt aka Prince of Passion: Der deutsche Justin Bieber aka Prince of Passion begeistert nun mehr als ein Jahr die Internetwelt und ist einer der erfolgreichsten Newcomer bei musical.ly. 340.000 Muser und Instagrammer fliegen auf ihn und stärken seinen Rücken. Dem 18-Jährigen ist seine Community heilig und kein Weg zu weit für ein Meet & Greet. Auch Medien wie die BYou oder RTL Explosiv berichteten bereits über ihn.



Mike Leon: Den Durchbruch in der Internetcommunity schaffte der 15-jährige 2016 mit seiner ersten Single "Liebesbuch". Er streamt seit 2015 auf YouNow und hat sich dort eine Community von fast 120.000 Followern aufgebaut. Auch auf Instagram hat der smarte Mike schon 56.000 Fans. Seit dem Release seines ersten Songs, steigt auch die Resonanz und das Interesse der Radiosender. Erst im Juni 2017 wurde seine zweite Single "Plus & Minus" veröffentlicht. Sonny Loops: Die sympathische Blondine wurde mit ihren lustigen YouTube-Videos bekannt: unvergessen ihre Schminktipps mit einem Kondom. Über 200.000 Follower zählt Sonny auf Instagram. Seit über einem Jahr unterhält sie mehrmals die Woche ihre nun circa 279.000 YouTube-Abonnenten mit chaotischen Vlogs, Challenges und lustigen Geschichten.



Fotos der einzelnen YOU Squad Online-Stars stehen Ihnen unter www.you.de/Presse/Pressefotos/ zum Download zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass das Copyright beim jeweiligen Künstler liegt. Danke!



Mehr Infos zum YOU Summer Break unter www.you.de, www.instagram.com/you.berlin, www.twitter.com/youberlin und www.facebook.com/you.messe.



Über den YOU Summer Break



Der YOU Summer Break 2017 findet vom 7. bis 9. Juli zum 19. Mal in Berlin statt. Er versteht sich als Europas größtes Jugendevent und gliedert sich in zwei Hauptsegmente: Erlebnis-Events im Bereich "music.sports.lifestyle." und das Segment "Bildung.Karriere.Zukunft". Neben einem 1.000 m² großen Event-Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen findet auf dem YOU Summer Break auch die 14. Streetdance-Meisterschaft Berlin (8. und 9. Juli) und der XXL TuberDay meets YOU (8. Juli) statt. Veranstalter ist die Messe Berlin.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: YOU: Julia Wegener PR Managerin T: (030) 3038-2269 j.wegener@messe-berlin.de



www.you.de yousummerbreak you2017