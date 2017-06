FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit rund 130 Autoren will Ehrengast Frankreich auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober den gesamten französischsprachigen Raum vertreten. Für ihr Land sei dies eine "wunderbare Chance", dem deutsch-französischen Kulturaustausch neue Impulse zu geben, sagte Frankreichs Botschafterin in Deutschland, Anne-Marie Descotes, am Dienstag in Frankfurt. Frankreichs Auftritt werde sich durch "Experimentierfreude und Offenheit" auszeichnen, versprach sie.

Frankreich will auf der weltgrößten Bücherschau die frankophone Welt mit rund 220 Millionen Menschen einbinden. Vertreten sind auch Schriftsteller aus der Schweiz, Belgien und Luxemburg, aber auch aus Kanada, Afrika und Asien sowie dem Maghreb. Dabei sollen aktuelle Themen wie Rassismus, die islamistische Bedrohung oder die Probleme in der EU debattiert werden.

Auch der streitbare Michel Houellebecq ("Die Unterwerfung"), derzeit Frankreichs bekanntester Schriftsteller, kommt zur Messe. Die literarische Eröffnungsrede zum Auftakt der Messe am 10. Oktober hält der aus dem Libanon stammende Autor und Schauspieler Wajdi Mouawad aus Paris.

Angesichts großer Risse in Europa könne Frankreichs Auftritt die Beziehungen zu Deutschland festigen, sagte Buchmesse-Direktor Juergen Boos. Zur Messe sollen fast 500 Titel aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt werden. 130 deutschsprachige Verlage sind beteiligt. Dabei sind alle literarische Gattungen vertreten, vom Comic über das Jugend- und Sachbuch bis zu Romanen.

Bereits Anfang dieses Jahres hat Frankreich eine große Kulturoffensive in rund 30 deutschen Städten gestartet. Bis Ende 2017 sind rund 450 Veranstaltungen geplant - unter anderem auf Literaturfestivals. Der Auftritt auf der Buchmesse wird in Frankfurt mit Ausstellungen und Konzerten flankiert./tom/DP/jha/

