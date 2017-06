Friedrichsdorf/Berlin (ots) -



- Einladung zur Jahres-PK von World Vision Deutschland e.V. - World Vision: Gewalt gegen Kinder in bewaffneten Konflikten muss beendet werden! - Jahres-Bilanz 2016: Mehr Vertrauen öffentlicher Geber hilft World Vision zu helfen



Gewalt ist global eines der größten Hindernisse für Entwicklung. Mehr als eine Milliarde Kinder sind verschiedensten Formen von Gewalt ausgesetzt. Am wenigsten Schutz genießen Kinder in Konflikt- und Kriegssituationen sowie Kinder auf der Flucht. Sie sind oft sowohl Mit-Angegriffene als auch Zeugen bei extrem gewalttätigen Handlungen. Sie werden als Schutzschilde oder Attentäter missbraucht, ausgehungert oder ausgebeutet und in der Not auf gefährliche Wege geschickt. Aktuell erreichen uns besonders dramatische Berichte von flüchtenden Kindern aus Süd-Sudan. Viele von ihnen sind allein unterwegs. Ihr Überleben und ihre Zukunft sind sehr ungewiss.



Als Kinderhilfsorganisation sieht sich World Vision in der Pflicht, sich besonders um diese verletzlichsten Kinder zu kümmern und alles dafür zu tun, dass ihre Rechte durchgesetzt werden. Daher wird World Vision die internationale Arbeit in Brennpunkten mit Konflikten ausweiten. Zugleich appellieren wir ab 29. Juni mit einer neuen Kampagne an jeden Einzelnen, sich daran zu beteiligen, Gewalt gegen Kinder zu beenden.



Auf der Pressekonferenz möchten wir Ihnen die Problematik erläutern und Ihnen die neue, weltweite Kampagne vorstellen. Außerdem werden wir Ihnen unseren Jahresbericht 2016 erläutern. Wir freuen uns, dass besonders die öffentlichen Geber World Vision mehr Vertrauen entgegengebracht haben. Dadurch war die Organisation in der Lage insgesamt mehr als 41 Millionen Kindern im vergangenen Jahr zu helfen.



Beginn der PK: 29.06. um 10 Uhr - Raum 4 Ort:Presse- und Besucherzentrum der Bundesregierung Eingang Reichstagsufer 14, 10117 Berlin



ACHTUNG!! Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung aufgrund erhöhter Sicherheitsbestimmungen. Bitte bringen Sie auch Ihren Pass oder Ausweis mit! Das Mitbringen von Koffern und Rücksäcken in dem Veranstaltungsraum ist nicht gestattet!



HINTERGRUND



World Vision Deutschland e.V. ist ein christliches Hilfswerk mit den Arbeitsschwerpunkten nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe und entwicklungspolitische Anwaltschaftsarbeit. Im Finanzjahr 2016 wurden 327 Projekte in 52 Ländern durchgeführt. World Vision Deutschland ist mit World Vision Büros in weiteren 97 Ländern vernetzt. World Vision unterhält offizielle Arbeitsbeziehungen zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und arbeitet eng mit dem Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) zusammen.



