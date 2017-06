Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Kempten (pta034/20.06.2017/16:30) - Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA) meldet den Verkauf ihres Geschäftsanteils in Höhe von 85% an der Lindhorst Verwaltungs GmbH; die Lindhorst Verwaltungs GmbH hält 175 Wohneinheiten in der Gemeinde Lindhorst in der Nähe von Hannover im Eigentum. Die Transaktion wird im Rahmen eines Share-Deals durch Übertragung aller von der REA gehaltenen Anteile an der Beteiligungsgesellschaft durchgeführt und erfolgt im Sinne der weiteren Portfoliooptimierung.



Der Käufer ist ein institutioneller Investor. Die notarielle Beurkundung des Kaufvertrags der GmbH Anteile erfolgte am heutigen Tage.



Über den konkreten Gesamtkaufpreis und die Zahlungsmodalitäten wurde Stillschweigen zwischen den Vertragsparteien vereinbart, der Kaufpreis ist aber ein hoher einstelliger Millionen Euro Betrag. Die Veräußerung der Objektgesellschaft erfolgt mit Gewinn, der sich auf circa 30% netto in Bezug auf den Gesamtverkaufspreis beläuft.



Die Gesellschaft erwarb die Immobilienobjektgesellschaft im Februar 2016. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Wohngebäude im Lindhorst Immobilienportfolio in einem mittleren Erhaltungszustand und wiesen Leerstände auf. Ziel des Erwerbs war die Bestandsoptimierung und damit einhergehend wertsteigernde Entwicklungsmaßnahmen des Portfolios, die unmittelbar nach dem Erwerb durchgeführt worden sind. Die Umsetzung der Planungen konnte zeitnah realisiert werden.



Umsatz- und ertragswirksam wird der Verkauf der Beteiligung für die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH im laufenden Geschäftsjahr 2017. Mit der Transaktion ist bereits ein Teil der Immobilienstrategie der REA für 2017 erreicht, und zwar neben dem Einzelverkauf von Wohneinheiten aus den Objektgesellschaften heraus, auch die Immobilien-Unternehmensbeteiligungen am Markt en bloc zu platzieren.



ISIN(s): DE000A1683U7 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München, High Risk Market in Hamburg; Freiverkehr in Berlin



