PALMA (dpa-AFX) - Mallorca will umweltfreundlicher werden und bis 2050 komplett auf erneuerbare Energiequellen umsteigen. Zunächst soll auf dem Weg zu diesem Fernziel das Kohlekraftwerk Es Murterar in Alcúdia bis 2020 zur Hälfte abgeschaltet werden, zitierte die "Mallorca Zeitung" am Dienstag die Ministerpräsidentin der Balearen, Francina Armengol. Derzeit bilde die Inselgruppe mit einem Anteil alternativer Energien von lediglich zwei Prozent das Schlusslicht in Spanien, hieß es nach einem Treffen des regionalen Energierats.

Besonders durch größere Nutzung von Sonnenenergie wollen die Umweltbehörden diesen Prozentsatz zunächst bis 2020 auf zehn Prozent erhöhen. Dies sei ein "mutiges, aber erreichbares Ziel", sagte Armengol. Weitere 30 Jahre später soll die Energiewende dann abgeschlossen sein./cfn/DP/jha

