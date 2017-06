FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ist am Dienstag im Sog einer etwas schwächeren Wall Street abgerutscht. Am späten Nachmittag notierte der Index 0,27 Prozent im Minus bei 3569,86 Punkten. Am Vormittag hatte er in der Spitze noch um rund ein halbes Prozent zugelegt. Insgesamt bewegen sich die Aktienmärkte nach der guten Entwicklung der vergangenen Monate aber weiterhin auf einem hohen Niveau.

Vor allem Werte aus den Rohstoff- und Ölsektoren gerieten am Dienstag angesichts des fortgesetzten Ölpreisverfalls unter Druck. Zudem richteten sich die Blick auf Nahost nach dem Abschuss eines syrischen Kampfjets durch die USA. Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung hatte sich dazu kritisch geäußert./mis/he

