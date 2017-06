Bern (ots) - Die Lindenhofgruppe setzt auf eine starke

Frauenmedizin. Gynäkologie und Geburtshilfe sind wesentliche

Bestandteile des Leistungsangebots für Patientinnen, werdende

Familien und zuweisende Ärzte der Lindenhofgruppe. Der Bau eines

Zentrums für Frauenmedizin sowie die Verpflichtung von Prof. Dr. med.

Ralf Rothmund als Ärztlichen Leiter ab November 2017 sind

Meilensteine in der weiteren Entwicklung dieser stark wachsenden

Disziplinen.



Die Lindenhofgruppe freut sich ausserordentlich, Prof. Dr. med.

Ralf Rothmund als Ärztlichen Leiter ihres zukünftigen Zentrums für

Frauenmedizin ankünden zu dürfen. Unter seiner Führung wird das am

Lindenhofspital entstehende Zentrum für Gynäkologie und Geburtshilfe

die Entwicklung der Frauenmedizin gruppenweit vorantreiben.



Prof. Dr. med. Ralf Rothmund ist als Facharzt für Gynäkologie &

Geburtshilfe ein ausgewiesener Experte mit breiter Erfahrung in

gynäkologischer Onkologie, Fertilitätschirurgie sowie endoskopischer

Chirurgie, die er zusammen mit seiner Erfahrung in Lehre und

Forschung in die Lindenhofgruppe einbringt.



Seine Ausbildung hat Prof. Dr. med. Ralf Rothmund in Ulm,

Stuttgart, Ruit, Esslingen und Tübingen absolviert. An der

Universitäts-Frauenklinik Tübingen ist er seit 2006 tätig, von 2012

bis 2016 als stellvertretender Ärztlicher Direktor. Seit 2016

praktiziert Prof. Dr. med. Ralf Rothmund auch als Belegarzt mit

eigener Praxis in Schaffhausen. Weiterhin ist er seit Oktober 2016

als Leiter des zertifizierten klinischen und wissenschaftlichen

Endometriose-Zentrums der Universitäts-Frauenklinik Tübingen tätig.



Prof. Dr. med. Ralf Rothmund ist 46-jährig, verheiratet und Vater

von 2 Kindern. Er wird mit seiner Familie nach Bern ziehen.



Die Lindenhofgruppe freut sich, ab November 2017 mit Prof. Dr.

med. Ralf Rothmund eine wertvolle Verstärkung ihrer Ärzteschaft

begrüssen zu dürfen, um die Weiterentwicklung ihrer Frauenmedizin

sicherzustellen.



