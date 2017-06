Das auf der erfolgreichen TV-Comic-Serie FUTURAMA basierende Mobile-Game von Jam City und TinyCo wird am Donnerstag, den 29. Juni im App Store und bei Google Play veröffentlicht



Culver City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Jam City kündigte heute über sein Game Studio TinyCo zusammen mit FoxNext Games an, dass ihr Mobile-Game Futurama: Worlds of Tomorrow am 29. Juni im App Store und bei Google Play an den Start geht. Um die bevorstehende Veröffentlichung zu feiern, hat TinyCo einen neuen, voll animierten Trailer mit den legendären Wissenschafts- und Science-Fiction-Größen Stephen Hawking, George Takei, Bill Nye und Neil deGrasse Tyson veröffentlicht. Darüber hinaus wirken alle vier Stars als spielbare Charaktere im Spiel mit, jeder mit seinem eigenen einzigartigen Handlungsstrang. Der Trailer wurde in Kooperation mit dem FUTURAMA-Gründer und ausführenden Produzenten Matt Groening und seiner Curiosity Company, dem ausführenden Produzenten David X. Cohen, den originalen FUTURAMA-Autoren und Rough Draft Studios erstellt. Er setzt das Engagement von TinyCo fort, eng mit dem ursprünglichen FUTURAMA-Team zusammenzuarbeiten, um so neue FUTURAMA-Geschichten zum Leben zu erwecken. Weitere spaßige FUTURAMA-Überraschungen, einschließlich zusätzlicher Original-Animation, werden in den kommenden Wochen mitgeteilt.



Den neuen offiziellen Trailer zum Starttermin von Futurama: Worlds of Tomorrow finden Sie auf YouTube unter: https://youtu.be/1gDcZ4tTG3o



Futurama: Worlds of Tomorrow, das sich kostenlos spielen lässt, verbindet Simulation, Kampf, galaktische Erkundung und Wähle-Dein-eigenes-Abenteuer-Gameplay, um die Eskapaden der Planet-Express-Crew zum Leben zu erwecken.



Futurama: Worlds of Tomorrow erscheint für mobile Geräte am 29. Juni im App Store, bei Google Play und im Amazon Appstore. Weitere Informationen zum Spiel werden in Kürze veröffentlicht. Um über weitere Veröffentlichungsinformationen zu Futurama: Worlds of Tomorrow auf dem Laufenden zu bleiben und sich mit FUTURAMA-Fans zu verbinden, die dabei helfen werden, das Spiel zu gestalten, besuchen Sie: www.fb.com/playfuturama, www.twitter.com/playfuturama und www.Jam City.com.



Außerdem kann man bei Google Play unter https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Jam City.futurama vorregistrieren oder sich auf www.youwillplayfuturama.com anmelden, um bei Veröffentlichung des Spiels eine Benachrichtigung zu erhalten.



Informationen zu Jam City



Jam City ist ein in Los Angeles ansässiges Mobile Game-Unternehmen mit globaler Reichweite, das 2010 von den ehemaligen MySpace-Mitgründern Chris DeWolfe und Aber Whitcomb und von Josh Yguado, vormals im Vorstand von 20th Century Fox, ins Leben gerufen wurde. Jam City ist Schöpfer von 6 der umsatzstärksten Top 100-Spiele in den App-Stores von Apple und Google in den USA. Das Portfolio, das unter anderem die Titel Cookie Jam, Panda Pop, Family Guy: The Quest for Stuff und Marvel Avengers Academy umfasst, wurde mehr als 800 Millionen Mal heruntergeladen und wird regelmäßig von monatlich rund 50 Millionen Menschen gespielt. Jam City ist mit Studios in Seattle, San Francisco, San Diego und Buenos Aires vertreten. Im Jahre 2016 übernahm Jam City TinyCo (http://www.tinyco.com/), ein Studio in San Francisco, das maßgeblich daran beteiligt ist, die weltweit populärsten Entertainment-Franchises in die Welt der Handyspiele umzusetzen.



Informationen zu FoxNext Games



FoxNext Games, ein Geschäftsbereich der FoxNext-Gruppe, produziert preisgekrönte Games, die auf den weltweit anerkannten Film- und Fernsehtiteln von Twentieth Century Fox basieren. FoxNext Games bringt Triple-A-Qualität und Genuss für Millionen von Spielern jeden Tag mit Spielen wie ALIEN ISOLATION, ANGRY BIRDS RIO, THE SIMPSONS TAPPED OUT, FAMILY GUY: MISSION SACHENSUCHE, ANIMATION THROWDOWN: THE QUEST FOR CARDS, SUGAR SMASH: THE BOOK OF LIFE, u. v. m.



Informationen zu Rough Draft Studios



Rough Draft Studios, Inc. wurde 1991 gegründet und ist ein preisgekröntes Animations-Studio, das sich auf traditionelle Charakter-Animation, Computer-Animation und die Mischung von beiden Medien spezialisiert hat. Supervising Director Peter Avanzino, Produzentin/Partnerin Claudia Katz und der Rest der Rough-Draft-Truppe freuen sich sehr bei Futurama: Worlds of Tomorrow von Jam City tatkräftige Unterstützung zu leisten.



Informationen zu FUTURAMA



FUTURAMA konzentriert sich auf das Leben von PHILIP J. FRY (Billy West), einem 25-jährigen Pizzaboten, der sich am 31. Dezember 1999 versehentlich einfriert und 1.000 Jahre später wieder erwacht. Bei Planet Express, einem interplanetaren Lieferdienst, beginnt er ein neues Leben. Dort trifft er auf die unterschiedlichsten Charaktere, darunter sein Schwarm LEELA (Katey Sagal), ein sexy Zyklop, mit Aggressionsbewältigungsproblemen, sein bester Freund BENDER (John DiMaggio), ein bierbetriebener kleptomanischer Roboter, PROFESSOR FARNSWORTH (Billy West), ein brillanter aber dennoch zerstreuter Wissenschaftler und unerschrockener Erfinder, HERMES (Phil LaMarr), der detailorientierte Bürokrat des Unternehmens, AMY (Lauren Tom), eine Praktikantin, die genauso niedlich-hübsch wie tollpatschig ist, und ZOIDBERG (Billy West), ein Krebsmensch und selbsternannter Menschenexperte. Im Laufe seiner Abenteuer begegnet das Team MOM (Tress MacNeille), der unflätigen Besitzerin von MomCorp, ZAPP BRANNIGAN (Billy West), dem eitlen, selbstbewussten Kapitän des Raumschiffs Nimbus und vielen anderen. Genau wie heute ist das Leben in der Zukunft eine komplexe Mischung aus dem Wunderbaren und Schrecklichen, wobei sich immer noch über die Dinge lachen lässt, egal wie wild und verrückt sie auch sind. Frys Einführung in das Leben in New New York beinhaltet einen Besuch im Head Museum, wo die Köpfe der renommiertesten und einflussreichsten Personen der Menschheit leben. Vor einer Kulisse von nervtötenden Aliens, verärgerten Robotern und fehlerhaften Gadgets erkennt Fry, dass die Menschen immer noch mit den gleichen alltäglichen Sorgen des Lebens und der Liebe kämpfen. FUTURAMA, die von Matt Groening entworfene Emmy-prämierte Serie, wird von Twentieth Century Fox Television in Zusammenarbeit mit der Curiosity Company produziert. Die Animation stammt von Rough Draft Studios, Inc. und Groening, David X. Cohen und Ken Keeler sind die ausführenden Produzenten. FUTURAMA wird von 20th Century Fox Television Distribution vertrieben.



Begleitmaterial, einschließlich dem neuen Starttermin-Trailer und Screenshots für Futurama: Worlds of Tomorrow finden Sie als Download unter: https://app.box.com/v/FuturamaWoT-ReleaseDate



