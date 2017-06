Ford hat kostspielige Investitionspläne für eine Produktion des neuen Focus in Mexiko komplett zusammengestrichen. Das neue Modell wird ab der zweiten Jahreshälfte 2019 zunächst größtenteils in China gebaut.

Der US-Autobauer Ford will sein neues Focus-Modell für den heimischen Markt doch nicht in Mexiko herstellen. Ab 2019 werde der Focus im chinesischen Chongqing gefertigt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. US-Präsident Donald Trump hatte den geplanten Bau von Kompaktwagen in Mexiko heftig kritisiert. Mexiko ist das siebtgrößte Produktionsland der Branche weltweit, ein Drittel der Autoimporte in die USA stammen von dort. Trump will die Autoindustrie ...

