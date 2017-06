Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)-Die SPD hat Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Diskussion über die Zukunft der Rente Arbeitsverweigerung vorgeworfen. Merkel und der CDU ginge es bei ihrem Verzicht auf ein Rentenkonzept um den schlecht getarnten Versuch, das Rentenalter drastisch zu erhöhen, schimpfte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann im Reichstag. "Wenn in dieser Situation Frau Merkel sagt, wir brauchen kein Rentenkonzept, dann grenzt das an Arbeitsverweigerung", polterte Oppermann. Er rief die Kanzlerin auf, ein eigenes Rentenkonzept vorzulegen, wie es die SPD bereits getan hat.

Merkel hatte am Dienstag auf dem Tag der Industrie erklärt, sie halte das nicht für nötig. "Das deutsche Rentensystem ist mit den Reformen der vergangenen Jahre bis 2030 stabil aufgestellt", sagte die CDU-Vorsitzende.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende führte hingegen ins Feld, dass bis 2030 der deutschen Wirtschaft wegen der Alterung der Gesellschaft 6 Millionen Arbeitskräfte verloren gingen.

Er verwahrte sich seinerseits gegen Kritik der Union am SPD-Steuerkonzept, das Kanzlerkandidat Martin Schulz am Montag präsentiert hatte. Er wundere sich über die Angriffe, sagte er und wies sie als infam zurück. Auch Beschäftigte mit kleinen und mittleren Einkommen seien Leistungsträger dieser Gesellschaft, sagte Oppermann. CDU und CSU hatten moniert, dass die geplante, sachte Steuererhöhung für Gutverdiener die Leistungsträger belaste.

Die SPD befürchtet, dass Merkel die innenpolitische Debatte bewusst ignorieren will, um sich in der Außenpolitik international als Fels in der Brandung zu präsentieren.

