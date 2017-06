Hamburg (ots) - Der Bestsellerautor Yuval Harari beklagt in der aktuellen Ausgabe von ZEIT WISSEN die Rückwärtsgewandtheit der aktuellen Politik. "Es gibt viele Gründe, sich Sorgen zu machen", so der israelische Professor, der in Jerusalem lehrt. "Ein politisches System, das keine sinnvollen Visionen mehr hervorbringt, ist kaputt." Dafür müsse man sich nur die Politik Trumps und Putins anschauen. "Die einzigen Menschen, die vorwärtsschauen, sind Leute wie Elon Musk, Mark Zuckerberg und die Silicon-Valley-Gurus", sagt Harari. Aus diesem Grund sei es Zeit für neue Regierungsformen: "Unsere einzige Chance, die globalen Probleme des 21. Jahrhunderts anzugehen, liegt in einer globalen Politik." Die nationale Identität, wie es sie bisher gebe, sei "Gehirnwäsche von Geburt an" und das Konstrukt der Nation nicht natürlich.



Eine weitere Schwierigkeit unserer modernen Gesellschaft sei die zunehmende Komplexität - niemand verstehe heute mehr, was in der Welt vor sich geht: "Im Moment geht die Entscheidungsgewalt auf die Algorithmen über, weil Menschen mit den Datenmengen überfordert sind", so Harari. Den Homo sapiens werde es in 200 Jahren nicht mehr geben, Menschen seien dabei, mit Computern zu verschmelzen. "Menschen sind sehr schlaue Tiere, aber sie neigen dazu, schreckliche Fehler zu machen. Wir sollten nie die menschliche Dummheit unterschätzen."



Yuval Harari ist Professor für Geschichtswissenschaft an der Hebrew University of Jerusalem. Einer breiten Öffentlichkeit wurde er mit seinem Bestseller "Sapiens" bekannt, empfohlen von Barack Obama. 2017 ist sein Buch "Homo Deus" erschienen.



Die aktuelle Ausgabe von ZEIT WISSEN erscheint mit dem Titelthema "Soll ich mich einmischen? Privatleben, Beruf, Gesellschaft: Wie man die richtige Balance findet zwischen Rückzug und Engagement"



Gerne senden wir Ihnen für Zitierungen den kompletten Text zu. www.zeit-wissen.de



Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter www.zeit.de/presse.



OTS: DIE ZEIT newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9377 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9377.rss2



Pressekontakt: Maria Sänger ZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen Tel.: 040 / 32 80 - 4643 Fax: 040 / 32 80 - 558 E-Mail: maria.saenger@zeit.de www.facebook.com/diezeit www.twitter.com/zeitverlag