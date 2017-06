-------------------------------------------------------------- Pressematerial Eisbär Nika http://ots.de/7BdLA --------------------------------------------------------------



So wie bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2010 das Kraken-Orakel Paul die Ergebnisse des Turniers vorhersah, übernimmt dieses Amt für den FIFA Confederations Cup 2017 nun die verwaiste Eisbärin Nika.



Noch während der Vorbereitungen auf das Turnier erhielt Welcome 2018, die offizielle Tourismus-Online-Plattform für den FIFA Confederations Cup 2017 und die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018, einen Anruf aus der Rettungsstelle und Kinderstube des Moskauers Zoos in einem kleinen, 100 Kilometer von Moskau entfernten Dorf. Der Moskauer Zoo freute sich mitzuteilen, dass dort eine Eisbärin namens Nika gerettet wurde, und dass diese die verblüffende Fähigkeit hat, in die Zukunft zu schauen. Und da sie ohne Eltern aufwachsen musste, entwickelte sie eine große Liebe zum Fußballspiel.



Eine Eisbärin mit der Fähigkeit, das Wetter oder den Tag des Tierarztbesuchs vorherzusagen, die auch noch gern Fußball spielt? Welcome 2018 hat Nika besucht und bei ihr die Vorhersagen für die Spiele des Confederations Cups 2017 erfragt.



Ein Sprecher der Station erzählt, wie Nika zu ihnen gekommen ist: "Letzten Sommer erfuhren wir von einer jungen Bärin, die in dem Dorf Ryrkaipy auf Tschukotka, das an einer Wanderroute von Eisbären liegt, umherirrte. Mitarbeiter der Russischen Bären-Patrouille des WWF, das russische Militär und der Moskauer Zoo zogen los, um die 8 bis 9 Monate alte Bärin zu retten, die allein in der Wildnis nicht überleben könnte. Dank der Anstrengungen aller, die daran beteiligt waren, ist sie jetzt ein gesundes und schönes Tier. Wir sind sehr glücklich, dass wir Nika hier haben, und hoffen, dass sie eine wichtige Rolle bei dem Programm für die Vermehrung und Bewahrung von Eisbären spielen wird."



Nikas Pfleger, Alexander Igorow, ergänzt: "Uns wurde klar, dass Nika einige besonderen Begabungen hat. Sie spürt bereits in Vorfeld, ob Menschen zu Besuch kommen. Sie hat die Gabe, die Zukunft zu sehen und gibt zu erkennen oder verheimlicht es, wenn sie etwas möchte. Sie spielt wirklich sehr gut mit Fußbällen und schwimmt mit ihnen im Pool. Sie liebt sie - so sehr, dass sie diese manchmal statt des Kopfkissens beim Schlafen benutzt."



Sobald Nika beginnt, aus der Schüssel ihres Spielsiegerfavoriten zu fressen, hat sie ihre Vorhersage getroffen.



Hier ist das Video zu Nikas Geschichte: https://www.youtube.com/watch?v=8KRSELTKDzs



Seine Vorhersage für das Spiel Australien - Deutschland war schon mal richtig, wie das Video beweist: https://lion.box.com/s/cz4e5sb5enlvkvw5610nmt9qxfpi2e5g



Der Moskauer Zoo hat ein Programm für die Adoption und Patenschaft von Tieren gestartet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf http://moscowzoo.su/. Auf dieser Seite besteht auch die Möglichkeit, Tieren in Not zu helfen.



Pressematerial mit Bildern, Videos und Hintergründen zu Nika finden Sie in diesem Download-Ordner: https://lion.box.com/s/tmq41kdricjtm5m4jrw6cu6s7aafm7fm



Diese Information wurde Ihnen im Auftrag von Welcome 2018[TM] zur Verfügung gestellt, der Tourismus-Online-Plattform für den FIFA Confederations Cup 2017 und die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Für Presse- und Kommunikationsanfragen zu diesen Wettbewerben stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. www.welcome2018.com



