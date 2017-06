Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestags-Untersuchungsausschuss über die umstrittenen "Cum/Ex"-Aktiengeschäfte hat die politisch Verantwortlichen im Bund und die Behörden von Bund und Ländern von Vorwürfen in dem Zusammenhang freigesprochen. "Dieser Untersuchungsausschuss war nicht erforderlich", heißt es in dem Abschlussbericht des Gremiums. "Alle Vorwürfe sind widerlegt, mit denen seine Einsetzung begründet wurde."

Der Bericht wurde allerdings nur von den Koalitions-Fraktionen getragen. Die Opposition verfasste ein Sondervotum. Der Untersuchungsausschuss war von ihr laut dem Abschlussbericht mit dem Auftrag auf den Weg gebracht worden, "Fehler der Behörden zu untersuchen", die die Gestaltungsmodelle erleichtert hätten. Doch nach 19 öffentlichen Beweisaufnahmesitzungen in knapp einem Jahr konnte sich der Ausschuss am Ende nicht auf eine gemeinsame Bewertung einigen.

Der Ausschussvorsitzende Hans-Ulrich Krüger (SPD) erklärte, die Behörden hätten "in dem Maße der Erkenntnis, das sie zum damaligen Zeitpunkt haben konnten", ordnungsgemäß gehandelt. Als "vage Schätzung" sei von einem Schaden von 900 Millionen Euro auszugehen. "Ich berichte Ihnen das, was ich festgestellt habe", sagte er. Der CDU-Finanzpolitiker Christian Hirte erklärte unter Verweis auf noch laufende Ermittlungen, man könne gar nicht sagen, "ob überhaupt und in welcher Höhe ein Schaden eingetreten ist". Zuvor war in Berichten eine Schadenssumme von 12 Milliarden Euro genannt worden.

Kapitalertragsteuer wurde mehrfach erstattet

Die Opposition kritisierte die Koalition scharf. "Die Ermittlungen des Untersuchungsausschusses zu den Cum-Ex-Geschäften haben eindeutig ergeben, dass der Finanzverwaltung katastrophale Fehler unterlaufen sind, die den milliardenschweren Raubzug der Cum-Ex-Mafia überhaupt erst ermöglicht haben", erklärte Richard Pitterle (Linke). Er sah einen "fast schon bemitleidenswerten Versuch, die verantwortlichen Finanzminister Steinbrück und Schäuble aus der Schusslinie zu bringen". Der Schaden für den Fiskus könnte nach Schätzungen bis zu 12 Milliarden Euro betragen, bekräftigte er.

Die umstrittenen Geschäfte waren Steuergestaltungen, durch die Banken und Anlegern zuvor gar nicht gezahlte Steuern erstattet wurden. Durch Leerverkäufe von Aktien um den Dividendenstichtag herum ("Cum/Ex") kam es zu einer doppelten Ausstellung von Dividendenbescheinigungen und in der Folge zu einer mehrfachen Erstattung tatsächlich nur einmal gezahlter Kapitalertragsteuern.

"Cum/Ex-Geschäfte waren und sind rechtswidrig", stellt der Ausschuss in seinem Abschlussbericht fest. Bestimmte Marktakteure hätten aber bewusst ihre Anlagestrategie vor den Behörden verschleiert. Der Ausschuss habe ein "kriminelles Netzwerk von Banken, Investoren und Beratern offengelegt", hieß es von der SPD. Die steuer- und strafrechtliche Aufarbeitung der Cum/Ex-Fälle sei deshalb noch nicht abgeschlossen.

