Zürich (ots) - Die Partnerschaft zwischen BOARD International und

BearingPoint in der Schweiz bietet Kunden eine integrierte Business

Intelligence, Corporate Performance Management und Predictive

Analytics Lösung, die den gesamten Entscheidungsfindungsprozess

verbessert und ermöglicht, bislang unbekannte Potentiale zu

entdecken.



BOARD International, weltweit führender Anbieter von

Unternehmens-Software zur Entscheidungsfindung, gab heute eine neue

Zusammenarbeit in der Schweiz mit der unabhängigen Management- und

Technologieberatung BearingPoint bekannt. Diese Partnerschaft bringt

zwei der grossen Namen im Bereich Unternehmensberatung und

Technologie zusammen.



Durch die Kombination von BOARDs intuitiv zu bedienender und

flexibel einsetzbarer All-In-One-Plattform für Business Intelligence,

Performance Management sowie Predictive Analytics und BearingPoints

Kompetenz im Consulting- und Solutions Business, können beide

Unternehmen ihr Potential auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen,

gemeinsam ausbauen. Das betrifft vor allem die Bereiche Analyse,

Reporting, Planung und Forecasting. Alles vereint in einem einzigen,

leicht zu bedienenden Produkt, in einer Komplettlösung und in einer

einheitlichen Umgebung.



"Die Kombination aus BearingPoints operationellem und finanziellem

Know-how mit BOARDs marktführender Technologie und breitem Spektrum

an Funktionalitäten wird die Verbreitung von BOARD als Plattform

erheblich beschleunigen und uns ermöglichen, fortwährend die

Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen," sagt

Jessica Venturini, General Manager Central Europe, BOARD

International.



"BOARD bietet eine integrierte und bewährte Performance-Management

und Reporting-Lösung, die die Effizienz und Geschwindigkeit des

gesamten Entscheidungsfindungsprozesses auf Enterprise Level

verbessert. BearingPoint wird dank seiner Erfahrung im Bereich

Konzeption und Implementierung BOARD-Nutzern helfen, das volle

Potential der Plattform auszuschöpfen," sagt Vahan Guermann, Partner

bei BearingPoint.



Über BOARD International:



BOARD ist die #1 Entscheidungsplattform für Unternehmen aller

Grössen. Seit seiner Gründung 1994 hat BOARD International über 3.000

Unternehmen weltweit dabei unterstützt, Business Intelligence-,

Corporate Performance Management- und Predictive

Analytics-Anwendungen in einer einheitlichen, programmierfreien

Plattform zu realisieren. Mit der BOARD-Plattform erhalten

Unternehmen eine einzige, akkurate und vollständige Sicht auf

Unternehmensinformationen und die volle Leistungskontrolle über die

gesamte Organisation, von Strategiefestlegung bis hin zur operativen

Durchführung. Dank des programmierfreien Toolkit-Ansatzes konnten

weltweit agierende Konzerne wie H&M, KPMG, DHL, Mitsubishi, NEC,

Puma, Rolls-Royce und Siemens eine End-to-End-Entscheidungsplattform

einführen - in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit

herkömmlichen Werkzeugen verbunden gewesen wären. Mit Headquarter in

Chiasso, Schweiz, sowie Boston, USA, 21 Niederlassungen und einem

globalen Reseller-Netzwerk, ist BOARD International weltweit

vertreten. BOARD wurde bereits in über 100 Ländern implementiert.

www.board.com



Über BearingPoint:



BearingPoint ist eine unabhängige Management- und

Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.

Das Unternehmen agiert in drei Bereichen: Consulting, Solutions und

Ventures. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft,

Solutions fokussiert auf eigene technische Lösungen in den Bereichen

Digital Transformation, Regulatory Technology sowie Advanced

Analytics, und Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung von

Start-ups voran. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit

führenden Unternehmen und Organisationen. BearingPoints globales

Beratungs-Netzwerk mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt

Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für

einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

www.bearingpoint.com



