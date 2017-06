Köln (ots) -



Der WDR lädt im Rahmen der Veranstaltungsreihe EIN TAG LIVE zu einem attraktiven Familienprogramm nach Kleve ein. Unter dem Motto "Starke Talente, bewegende Geschichten" präsentiert das WDR-Studio Duisburg am Samstag, 24. Juni 2017, von 11 bis 17 Uhr prominente Gäste, Musik, Informationen und Aktionen zum Mitmachen.



Die WDR-Bühne steht auf der Herzogbrücke. Dort eröffnen Kleves Bürgermeisterin Sonja Northing und Georg Kellermann, Leiter des WDR-Studios Duisburg, gemeinsam das Programm und erinnern an das 775. Stadtjubiläum von Kleve.



Die Moderatoren Ines Rothmeier, Marc Schulte und Ingrid Zimmer führen durch den Tag und begrüßen viele Macherinnen und Macher aus dem Studio Duisburg. Das junge Publikum kann sich auf Shaun das Schaf, André Gatzke und die Maus mit ihren Lach- und Sachgeschichten freuen.



Reporterin Laura Kasprowiak präsentiert ihre "Low Five" Reportagen von den tiefsten Punkten des Niederrheins und Chadia A. Hamadé, Ekkehard Wolff und Tim Köksalan geben Einblicke in ihre Arbeit bei der Lokalzeit aus Duisburg. Auch ein Blick hinter die Kulissen des Radios darf in Kleve nicht fehlen. Auf der Bühne treffen sich drei Radioprofis vom Niederrhein: Ludger Kazmierczak aus dem WDR Büro in Kleve trifft auf WDR 2-Moderatorin Steffi Neu und Murad Bayraktar, den stellvertretenden Studioleiter in Düsseldorf. Für "WDR Digit" werden alle Besucherinnen und Besucher eingeladen, ihre analogen Schätze vor Ort abzugeben. Ob alte Filme oder Fotos, der WDR sichtet und digitalisiert das Material, damit die Kleinode von früher nicht verloren gehen.



WDR 2 Comedian René Steinberg sorgt mit Auszügen aus seinem neuen Comedy-Programm "Irres ist menschlich" für gute Laune, die Coverband "Rooftop" mit einer gelungenen Mischung aus aktuellen Hits, Rock- und Pop-Klassikern.



Auf verschiedenen Aktionsflächen können die Besucherinnen und Besucher sich selbst an der Kamera, am Mikrofon oder der WDR 2-Torwand ausprobieren. Wer mag, kann sich in der Maske verwandeln lassen oder das WDR-Büro in Kleve bei einem geführten Rundgang besichtigen.



Technikfans erleben den Kölner Dom ganz neu in 360 Grad Virtual Reality und das Gefühl, sich wirklich im Mittelpunkt des Geschehens zu befinden. Darüber hinaus wird der WDR-Kandidatencheck zur Landtagswahl Thema sein, denn auch für die Bundestagswahl werden wieder alle NRW-Kandidatinnen und Kandidaten - auch aus Kleve, Duisburg und der Region - unter kandidatencheck.wdr.de vorgestellt. Beide Projekte sind für den diesjährigen Grimme Online Award nominiert.



Studioleiter Georg Kellermann lädt zum Mitmachen ein: "Seit zehn Jahren berichtet das Studio Duisburg über das politische, wirtschaftliche und kulturelle Geschehen aus Duisburg und dem Niederrhein. Unser Team freut sich, das Publikum persönlich zu begrüßen und zu erfahren, was die Menschen aus der Region bewegt."



Samstag, 24. Juni 2017 von 11 bis 17 Uhr



Infos unter: http://eintaglive.wdr.de



Veranstaltungsort: Kleve, Herzogbrücke



