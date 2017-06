FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag kurzzeitig eine Bestmarke von 12 951,54 Punkten erreicht. Im Handelsverlauf jedoch verlor der deutsche Leitindex an Schwung, weil die Anleger nach der jüngsten Rekordjagd Kasse machten. Das Börsenbarometer verlor schließlich 0,58 Prozent auf 12 814,79 Punkte. Die zuletzt starke Wall Street, in deren Schlepptau es für viele andere Märkte bergauf gegangen war, gab ebenfalls etwas nach. Als leichte Belastung erwiesen sich die Ölpreise, die auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten abrutschten.

Auch die deutschen Nebenwerte-Indizes zeigten Ermüdungserscheinungen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen fiel um 0,60 Prozent auf 25 379,01 Punkte, und der Technologiewerte-Index TecDax büßte 0,34 Prozent auf 2289,38 Zähler ein./la/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0230 2017-06-20/17:52