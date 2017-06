Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am 19. Juni 2017 fiel in Potsdam die erste Klappe für den neuen "Polizeiruf 110: Das Beste für mein Kind" vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Regie führt Jakob Ziemnicki, der zusammen mit Elke Rössler auch das Drehbuch schrieb. Gedreht wird bis 19. Juli u. a. in der Umgebung von Frankfurt (Oder) und in Gorzów Wielkopolski, Polen.



Der sechs Monate alte Leon Hallmann wird aus der Kinderstation eines Krankenhauses in Frankfurt (Oder) entführt. Zutiefst besorgt, rufen seine Eltern Sabine (Katharina Heyer) und Robert Hallmann (Tobias Oertel) die Polizei. Wenige Stunden später wird das Baby an einem Krankenhaus im polnischen Gorzów ausgesetzt. Der Entführer, identifiziert als Pawel Rozanski, wird kurz darauf tot aufgefunden.



Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski (Maria Simon) und Kriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) stoßen im Umfeld des entführten Kindes schnell auf ein kompliziertes Beziehungsgeflecht. So offenbart sich, dass der kleine Leon von den Hallmanns adoptiert wurde. Die leibliche Mutter Anna Kowalska (Agnieszka Grochowska) lebt mit ihrem Ehemann Bartosz Kowalski (Piotr Stramowski), einem LKW-Fahrer, und Tochter Halina (Alma Bajric) in Polen und arbeitet in einem Kinderheim. Angeblich hatte Robert Hallmann ein Verhältnis mit Anna und Leon ist der gemeinsame Sohn. Alles deutet auf eine "wilde Adoption" hin, denn ein erneuter Vaterschaftstest zeigt: weder Robert Hallmann noch Annas Ehemann Bartosz sind mit Leon blutsverwandt.



Unglücklicherweise hängt bei Adam Raczek auch noch der Haussegen schief. Seine Frau Lydia würde gerne wieder arbeiten gehen und in die Stadt ziehen. Doch Adam findet, es sollte alles so bleiben wie es ist. Kurzerhand setzt Lydia ihren uneinsichtigen Gatten vor die Tür.



Zum ersten Mal lernt das Publikum Kommissar Raczek von seiner privaten Seite kennen. Für den Cast konnte mit Agnieszka Grochowska außerdem ein junger Shooting Star aus Polen gewonnen werden. Weitere Rollen spielen: Robert Gonera, Klaudiusz Kaufmann, Katharina Bellena, Fritz Roth u. a.



Der "Polizeiruf 110: Das Beste für mein Kind" ist eine Produktion der DOK Film Fernsehproduktion GmbH im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg für Das Erste. Geplanter Sendetermin: Sonntag, 3. Dezember 2017, um 20.15 Uhr im Ersten.



Ein Settermin ist aus produktionstechnischen Gründen leider nicht möglich.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Grabner|Beeck|Kommunikation GbR Rolf Grabner Telefon: (030) 30 30 630 Fax: (030) 30 30 63 63 E-Mail: rg@gb-kommunikation.com



rbb Presseteam Telefon (030) 97993 -12100 E-Mail: rbb-presseteam@rbb-online.de